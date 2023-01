6 fatos que você provavelmente não sabia sobre o namorado de Zendaya, Tom Holland

De seu papel principal em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, até levar para casa dois prêmios Emmy (e conseguir uma indicação ao Globo de Ouro) por sua excelente atuação em Euphoria da HBO, Zendaya é uma das artistas mais amadas ao longo dos anos. Sem contar o seu estilo único!

Enquanto Tom Holland é uma estrela por si só, com papéis principais em sucessos de bilheteria como Uncharted e os filmes dos Vingadores. Mas, como esses dois se conheceram e há quanto tempo estão juntos? A PureWow separou algumas curiosidades sobre o namorado de Zendaya e nós replicamos aqui.

1. Quem é o namorado de Zendaya, mais conhecido como Tom Holland?

Caso você não tenha ouvido o nome dele, Tom Holland é atualmente um dos maiores atores de Hollywood. Nascido em Londres, Inglaterra, Holland demonstrou interesse pelas artes cênicas desde muito jovem. Ele começou a ter aulas de dança quando era criança e até frequentou a BRIT School for Performing Arts and Technology.

Seu primeiro papel importante foi em uma produção teatral de 2008 de Billy Elliot the Musical, onde interpretou o melhor amigo de Elliot, Michael Caffrey. Mais tarde, ele foi promovido ao papel principal.

2. O que Tom Holland estrelou?

Enquanto Billy Elliot foi o primeiro papel importante de Holland, seu papel de destaque no cinema foi o de Lucas Bennett em O Impossível, de 2012, ao lado de Naomi Watts e Ewan McGregor. Um ano antes disso, ele também forneceu trabalho de voz para a dublagem em inglês britânico do filme do Studio Ghibli, Arrietty.

Nos últimos anos, Holland estrelou Homem-Aranha: De Volta ao Lar, Homem-Aranha: Longe de Casa e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, o que o tornou um nome mundialmente reconhecido. Na mesma época, ele também foi escalado para Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e Uncharted.

3. Como Zendaya e Tom Holland se conheceram?

Como muitas histórias de amor de Hollywood, Zendaya e Tom Holland se conheceram no set. Eles se conectaram pela primeira vez durante as filmagens de Homem-Aranha: De Volta ao Lar em 2016, e rumores de seu relacionamento circularam devido ao fato de que eles foram emparelhados como interesses românticos no filme.

tom and zendaya single handedly saved 2022 pic.twitter.com/En3RSy1Vbo — mads (@cherrydayas) December 30, 2022

No entanto, não houve confirmação do relacionamento do casal até julho de 2021, quando foram flagrados se beijando em fotos do Page Six. Então, Holland postou uma foto em setembro de 2021 em homenagem ao aniversário de Zendaya, onde disse: “Meu MJ, tenha o mais feliz dos aniversários. Me ligue quando estiver xxx”.

4. Quais outros relacionamentos teve Tom Holland?

Holland mantém sua vida pessoal bastante privada, mas havia rumores de que ele estava namorando algumas pessoas diferentes antes de ser vinculado a Zendaya.

Segundo a revista Life & Style, acredita-se que Holland esteve com uma namorada de infância chamada Elle Lotherington, outra amiga de infância chamada Olivia Bolton e a atriz inglesa Nadia Parkes.

5. Quantos anos tem o ator?

No momento da publicação deste artigo, Tom Holland tinha 26 anos. Ele nasceu em 1º de junho de 1996. Ele é apenas três meses mais velho que Zendaya, que também acabou de completar 26 anos. Ela nasceu em 1º de setembro de 1996.

6. Tom Holland tem algum projeto futuro?

Após a conclusão de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, espera-se que Holland repita seu papel nas próximas sequências.

Em dezembro de 2021, os meios de comunicação confirmaram que o ator de 26 anos interpretará o famoso dançarino Fred Astaire em um novo filme biográfico para a Sony (data de lançamento ainda não divulgada). Ele também terá um papel de protagonista na série antológica da Apple TV+, The Crowded Room. Embora não haja uma data oficial de estreia, o programa deve estrear ainda este ano.

Zendaya também tem vários projetos em andamento, incluindo seu retorno na terceira temporada de Euphoria e Duna 2. Ela também tem alguns filmes em andamento, como Challengers, Finest Kind e Megalopolis.