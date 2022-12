‘Dona Florinda’ também despede Pelé: “Desejo que ele esteja com o meu Roberto, comemorado um gol eterno”

Atriz mexicana Florinda Meza se despede do Rei do Futebol (Reprodução)

A notícia da morte do Rei Pelé atingiu todo o planeta, ultrapassando as fronteiras do futebol. No México, a atriz Florinda Meza, que ficou famosa no Brasil no papel de ‘Dona Florinda, do seriado Chaves, também mandou suas condolências pela morte do maior jogador de futebol de todos os tempos.

“Sinto muito, meus queridos brasileiros... sem palavras, Pelé era uma lenda do futebol”, começou a diva mexicana, por meio de mensagem postada em sua conta no Twitter.

Depois disso, ela aproveitou para relembrar seu falecido marido Roberto Gómez Bolaños, o “Chaves”, um dos personagens mais brilhantes da comédia hispânica, falecido em 2014 aos 85 anos, vítima de uma insuficiência respiratória.

“Quero que você esteja com meu Rober hoje, chutando uma bola e comemorando um gol eterno juntos”, disse ele.

Florinda e Bolaños vieram juntos de 1977 até a morte do ator, em 2014.

Velório do Rei

O corpo do Rei será velado na Vila Belmiro, em Santos, Litoral de São Paulo. O velório no estádio é um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a abertura ao público.

Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro decretou três dias de luto pela morte do Pelé. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).