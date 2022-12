Nova personagem de “Travessia” não desiste de encontrar a mãe de Chiara

Em “Travessia”, Cidália (Cássia Kis) está preocupadíssima com a chegada de Sara (Isabelle Nassar) ao Rio de Janeiro e com a busca da jovem por notícias de Débora (Grazi Massafera).

Na trama, a executiva acredita que, assim como a jovem tem procurado por Guerra (Humberto Martins), é provável também que esteja fazendo o mesmo movimento na direção de Moretti (Rodrigo Lombardi) e, por isso, ela o aconselha a tirar as ações da empresa do nome de Chiara (Jade Picon).

A ideia é que nada de errado aconteça, já que seu maior receio é que a verdade venha à tona e o vilão da novela reivindique os direitos e se tornar, de novo, sócio da construtora.

Em "Travessia", Sara (Isabelle Nassar) conta alguns segredos para Dante (Marcos Caruso) (Reprodução/Globo)

Em cenas previstas para sexta-feira (15), Guerra vai a um café próximo à construtora e Sara estará por perto, o observando. Quando o vê sentado, se aproxima. Quem chega por lá bem na hora é Chiara, que havia combinado de se encontrar com o pai. Ele, rapidamente, pede que a filha o aguarde no escritório. Sara, atenta a tudo, diz que a jovem se parece com Débora.

A briga de Leonor e Guida

Em cenas que foram exibidas nesta quarta-feira (14), Leonor (Vanessa Giácomo) não se conformou com a intromissão de Moretti em sua vida, já que o empresário quer proibir a cunhada de trabalhar com Guerra.

Em "Travessia", As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) observadas por tia Cotinha (Ana Lucia Torre) (Estevam Avellar/Globo)

Na trama, Guida (Alessandra Negrini) resolveu conversar com a irmã e, mais uma vez, elas reviveram a história do casamento e a mais velha relembrou que as duas riam, na adolescência, sobre o rompimento daquele namoro da caçula. Leonor, então, decidiu contar sobre o beijo que Moretti lhe deu dias atrás. Não há mais motivos para rir: a corretora de imóveis resolve dar detalhes daquela noite e, obviamente, as duas discutem.

Depois disso, a corretora também irá cobrir um colega para mostrar um apartamento à venda e, quando chega ao local, o possível comprador é o instrutor de asa-delta. Os dois ficam constrangidos com o reencontro, mas terão uma oportunidade de conversar e Caíque conseguirá explicar o que sente e se abrirá com a amada. Em choque com a declaração, Leonor sairá ainda mais confusa do encontro e sem reação para rebater.

