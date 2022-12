Após 18 anos, Fernanda Lima deixa a Globo e revela “sensação de liberdade”

Após 18 anos de contrato exclusivo, a apresentadora Fernanda Lima deixa a TV Globo em janeiro de 2023, já que seu contrato não será renovado e não há nenhum projeto previsto para ela na grade do próximo ano.

Em uma entrevista ao colunista Gabriel Perline, do IG, Fernanda contou que está com uma sensação de liberdade e em busca de novos projetos: “Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco”.

Fernanda Lima também deu spoiler sobre o novo momento: “Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Então, vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou ser contratada”, disse a famosa.

Mas, nem tudo são flores, a apresentadora também falou do sentimento de falta: “É uma segurança que a gente tem muito grande, aonde eu pude criar o maior projeto da minha vida, que foi o ‘Amor & Sexo’. Então, é claro que a gente fica: ‘Nossa, vou ficar um pouco órfã’”.

Vale lembrar que o programa “Amor & Sexo” foi o último trabalho de Fernanda Lima na TV Globo. Com o fim dele, ela ficou na geladeira e fez algumas participações no canal a cabo GNT. Mas, o encerramento de contrato também é resultado do corte de gastos da emissora, ao que ela foi comunicada pela direção da empresa com antecedência.

Por outro lado, a apresentadora se mostrou empolgada com os novos rumos: “Ao mesmo tempo, dá uma sensação de liberdade, de que novas coisas vão acontecer. Durante todo esse processo, fui muitas vezes procurada, assediada. Então, é legal saber que eu vou poder olhar para outros projetos e, talvez, aceitar outras coisas”, declarou.

A estreia de Fernanda Lima na Globo foi em 2005, quando ela protagonizou a novela “Bang Bang”. Ela também foi escalada para substituir Angélica no “Vídeo Game” durante a licença-maternidade da esposa de Luciano Huck. Além disso, a famosa esteve em “Pé na Jaca” (2006), “Beleza Pura” (2008), “Sangue Bom” (2013), “Superstar”' (2014), “Popstar” (2017) e “Bem Juntinhos” (2021).

