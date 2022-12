Depois do susto, Jojo Todynho é liberada pelos médicos e volta ao trabalho

Depois de ser levada às pressas para o hospital, Jojo Todynho foi liberada pelos médicos para voltar ao trabalho, incluindo o “Central da Copa”, programa esportivo da Globo, que segue sendo levado ao ar até o fim da Copa do Mundo do Catar.

A famosa, que foi levada ao Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, estava com manchas vermelhas nas pernas, que levantaram suspeita de uma trombose, mas depois da realização de alguns exames, a hipótese foi descartada e o diagnóstico foi pico de estresse.

Segundo a assessoria de imprensa de Jojo, a famosa descansou antes de voltar ao batente. A equipe da cantora afirmou também que ela estaria no programa Central da Copa ao lado de Alex Escobar, Fred e do convidado do dia.

Jojo Todynho é levada ao hospital por causa de estresse (Reprodução/Globo)

Ao F5, a equipe da vencedora de “A Fazenda 12″ disse que “Ela agora está bem” e nos últimos dias, a cantora passou por situações que a deixaram muito agitada. No sábado (10), a cantora revelou no Instagram que tinha procurado a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) para abrir um boletim de ocorrência e solicitar medida protetiva contra o ex-marido.

Durante uma briga, Lucas Souza teria agredido Todynho verbalmente. “Agressão não é só física, é psicológica também. Uma mulher, quando ela diz que não, é não. Não aceito falta de respeito, até porque eu não desrespeitei ele, não o diminui como homem, e não vou aceitar que ele faça isso comigo.”, disse.

Jojo Todynho se diverte no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

Quando soube da denúncia, Lucas usou também as redes para explicar a situação. Ele confirmou os xingamentos e pediu desculpas para a apresentadora. “Estou te pedindo desculpa aqui, em público. Mas nunca ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela. Mas medida protetiva, cara? Eu nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em mulher nenhuma. A pessoa parece que não me conhece”, reclamou o militar.

