Final de “A Fazenda 14”: Sensitiva prevê futuro de Bárbara Borges e Iran Malfitano

Bárbara Borges e Iran Malfitano são amigos de longa data e já trabalharam juntos em algumas novelas da Globo. Agora, em “A Fazenda 14″, os famosos ficaram unidos desde o início do reality show. Mas, segundo Bianca Sensitiva eles não são apenas bons amigos.

No Instagram, a vidente afirmou que o futuro será muito bom para eles, prevendo um novo casamento e até uma gravidez. Nesta quarta-feira (14), ela disse que Iran Malfitano e Bárbara Borges vão seguir juntos após a final de “A Fazenda 14″ e ainda irão se casar.

Bárbara Borges e Iran Malfitano conversam em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

O novo casal também terá a surpresa de uma gravidez. Além disso, depois de deixarem o reality show, os atores vão assinar um contrato com a Record TV: “Babi e Iran!! Previsão!! Ficam juntos, em seis meses casam e logo, logo, Babi ficará grávida. Os dois terão contratos na Record para fazer novelas”, postou ela.

Fim da festa!

Com a eliminação de Pelé, os três finalistas de “A Fazenda 14″ estão definidos e, nesta quinta-feira (15), um deles sairá com R$ 1,5 milhão. No entanto, Britto Jr., ex-apresentador do reality show, mandou um recado bombástico aos fãs.

Segundo ele, a festa de encerramento, que foi cancelada e depois confirmada, virou um grande problema por causa das demissões que estão acontecendo nos bastidores do reality show rural: “Prestem atenção: a festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo”, anunciou o famoso.

Prestem atenção: a festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo. Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli vai abandonar o barco! — Britto Jr. (@brittojr) December 13, 2022

Depois, Britto Jr. afirmou que a situação na produção está insustentável:”Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli [diretor de ‘A Fazenda’] vai abandonar o barco!”, completou o jornalista, que segue atuando nas redes sociais.

Mas, Deborah Albuquerque, rival de Deolane Bezerra, os peões eliminados conversaram com a produção de “A Fazenda 14″ e receberam a informação de que a festa será mantida, mesmo com muitos famosos, como Alex Gallete e Kerline Cardoso, afirmarem que não vão participar da dinâmica de lavação de roupa suja.

