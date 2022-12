Casada com Chay Suede, Laura Neiva comenta exposição dos filhos na internet

Laura Neiva homenageia Chay Suede em look Instagram (Reprodução)

A atriz Laura Neiva comentou sobre como lida com a maternidade e a exposição que as crianças de celebridades acabam tendo na era da internet.

Em entrevista ao portal Gshow, ela explicou que tenta lidar da forma mais tranquila possível com o assunto. “Eles pouco percebem [a fama dos pais], então fico menos preocupada. Mas quanto mais natural lidarmos com isso, melhor”, disse a famosa.

Mãe de Maria e José, ela afirmou que não pretende ter um terceiro filho, por enquanto. “Quero muito aproveitar mais essa fase, que não pude depois de ter a Maria, porque logo em seguida veio o José”, declarou.

Laura é casa com o também ator Chay Suede desde 2019, mas estão juntos desde 2014. Atualmente, ele está no ar como o antagonista Ari, na novela “Travessia”.

Inclusive, a torcida de Laura não vai para o personagem, supreendentemente. Ela disse que não esperava que o relacionamento entre o casamento inicial entre Ari e Brisa (Lucy Alves).

Sua torcida, na verdade, fica com a formação nova, Brisa e Oto (Rômulo Estrela), como boa parte dos internautas que acompanham o folhetim de Gloria Perez.

“Ele é tão legal com ela!”, comentou Laura.

“Uma pessoa extremamente doce”, diz Chay Suede em homenagem a Erasmo Carlos

O ator Chay Suede fez uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos durante o programa “Domingão com Huck”. O tributo aconteceu em memória da morte do eterno Tremendão, que faleceu aos 81 anos de idade no final de novembro.

Chay interpretou Erasmo na cinebiografia “Minha Fama de Mau”, filme lançado em 2019. Além de atuar, ele também tem uma carreira na música: seu primeiro papel em novelas foi em “Rebeldes”, novela musical da RecordTV. Veja a homenagem feita aqui.