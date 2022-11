“Uma pessoa extremamente doce”, diz Chay Suede em homenagem a Erasmo Carlos

O ator Chay Suede fez uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos no último fim de semana (29), durante o “Domingão com Huck”. O tributo aconteceu em memória da morte do eterno Tremendão, que faleceu aos 81 anos de idade na última terça-feira (22).

Chay interpretou Erasmo na cinebiografia “Minha Fama de Mau”, filme lançado em 2019. Além de atuar, ele também tem uma carreira na música: seu primeiro papel em novelas foi em “Rebeldes”, novela musical da RecordTV.

Durante o programa de Luciano Huck, o ator se juntou à banda de Erasmo para cantar duas músicas: “Minha Fama de Mau” e “Gatinha Manhosa”.



Em tributo a Erasmo Carlos, Chay Suede canta "Gatinha Manhosa" no #Domingão. pic.twitter.com/jLYjJmGXtp — Chay Daily (@chaydaily) November 28, 2022

“Essa é a banda do Erasmo e essa guitarra branca é do Erasmo, que ele tocou muito”, revelou o apresentador durante o “Domingão”.

Chay mostrou profunda admiração por Erasmo, considerado o pioneiro do rock nacional e ícone da Jovem Guarda. “Ele é um cara querido por onde passou. Quando a gente ouve os relatos e depoimentos sobre ele sempre vem carregado de carinho e excelente experiência”, disse.

“Ele era uma pessoa extremamente doce, apesar de ser a cara do rock brasileiro, de ter inventado o rock brasileiro. A doçura dele é muito marcante”, declarou Chay.

