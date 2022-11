Chay Suede celebra aniversário de 1 ano do filho caçula: “sou seu pra sempre”

O fim de semana foi de celebração na casa de Chay Suede. O ator comemorou o primeiro ano de vida de seu filho mais novo, José, ao lado de sua esposa, a também atriz Laura Neiva, além de sua família e convidados.

O momento foi compartilhado pelo casal em suas redes sociais, através dos perfis no Instagram. Além de José, Chay e Laura também são pais de Maria, já com 2 anos de idade.

“Meu amor, há um ano o papai tava louco de alegria e de vontade de conhecer você, o dia da sua chegada foi a experiência mais inesquecível da minha vida. Graças a Deus pela sua saúde e pelo seu sorriso lindo, que quando se abre ilumina o mundo, ilumina meu coração e faz qualquer outra coisa parecer tão menos importante”, escreveu Chay.

Ele continuou agradecendo à chance de ser pai mais uma vez, após o nascimento de José. “Você, a mamãe e sua irmã Maria, são minha maior vocação, meu maior prazer, meu ponto de chegada e de estadia. Te amo com todas as minhas forças, a vida é tão melhor com você. Obrigado, meu filhotinho, por ensinar o seu pai a ser pai novamente, e todo dia diferente, tentando encontrar um jeito de ser as coisas que eu sei que você precisa que eu seja, e as coisas que eu ainda vou descobrir”, disse.

“Sou seu pra sempre, meu amor, dou a minha vida por você. Te amo, Te amo, Te amo! Feliz aniversário, Zezé!”, concluiu.

Veja:

A festinha de aniversário contou com a presença de famosos amigos do casal, como João Vicente de Castro, Regina Casé, Romulo Estrela, Douglas Silva e Paulo Zulu.

Atualmente, Chay está no ar como um dos protagonistas de “Travessia”, a novela das 21h da TV Globo.

