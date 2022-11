Chay Suede compartilha fotos em família em SP e derrete coração de fãs

O ator Chay Suede deixou seus fãs babando com uma série de fotos com sua família, em que aparece seus filhos Maria e José. As imagens também mostram a esposa do astro global, a atriz Laura Neiva.

Na legenda, ele revelou que foram fotos feitas durante seu fim de semana em São Paulo. A sequência de imagens, na verdade, mostram os bastidores do passeio que a família fez para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado no último domingo (13) no Autódromo de Interlagos, zona sul da capital paulista.

No início da semana, ele já havia mostrado aos seguidores um pouco do passeio - mas sem a presença dos filhos. “Isso foi ontem. Domingo de Fórmula 1 com quem pilota minha vida hahaha Te amo Laura Neiva”, tinha escrito ele.

As imagens mostravam o casal indo para o Autódromo, bem como o momento em que acompanhavam a corrida que concedeu a vitória inédita para o piloto britânico George Russell, da Mercedes.

“José é o Laurinho com charme de Chay e Maria é a Heriquinha”, comentou uma fã de Chay, sobre os pequenos. “Que filhotes lindos, benza Deus!!”, elogiou outra.

Apesar disso, a maioria dos comentários eram direcionadas mesmo ao próprio dono do perfil. “Ia comentar algo promíscuo mas tem criança no recinto”, escreveu uma seguidora.

E teve quem lembrasse da novela “Travessia”, em que Chay Suede interpreta o personagem Ari, um dos protagonistas da trama. “O Ari me fez não olhar mais para você, o que faço? Estou com odinho”, brincou uma fã. “Chay tu é tão bom, que eu te amava e agora te odeio”, postou outra.

Já sua esposa, Laura Neiva, compartilhou o passeio apenas em seus stories de sua conta oficial no Instagram.

Leia também: Influenciadora viraliza ao dizer que é bonita demais para trabalhar