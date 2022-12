Após suposto affair, Jojo Todynho solta o verbo e fala de amor próprio

Jojo Todynho usou suas redes sociais para falar sobre amor próprio. A famosa, que apresenta o “Central da Copa”, na TV Globo, fez alguns stories para falar com seus fãs e afirmou que é “gostosa”.

“A moto da comandante não para um minuto. Não pode! Há quem diga o contrário, mas quem provou sabe que o bombom aqui é diferenciado!”, disparou a famosa.

No vídeo, ela apareceu com um look com estampa de borboletas e mandou uma indireta: “Borboletinha pronta para sair do casulo e voar. Bate as asas!”.

Jojo Todynho faz dança do ventre no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho também se pronunciou sobre os rumores de um novo affair, após o fim do casamento com Lucas Souza. Segundo a apresentadora, não há nada entre ela e Gabriel Sequeira, de 38 anos. Jojo ainda deixou claro aos fãs que eles são apenas bons amigos.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Amiga de Débora chega contando tudo que sabe sobre Guerra e Moretti

Ainda sobre romance e beijo na boca, Jojo Todynho foi surpreendida durante o programa “Central da Copa”. A famosa recebeu um beijo na boca do ator Rafael Cardoso, que terminou seu casamento com Mariana Bridi.

Após terminar casamento, Rafael Cardoso beija Jojo Todynho no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

Convidado especial do programa “Central da Copa”, o ator esteve no estúdio da emissora na madrugada do último domingo, e chamou atenção ao beijar a cantora , horas depois do fim de seu casamento de 15 anos. A notícia foi dada pela influencer, que usou seu Instagram para informar que eles “não eram mais um casal”.

“Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas, como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos - escreveu Mariana Bridi em sua conta no Instagram. Rafael Cardoso e Mariana Bridi são pais de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4.

LEIA TAMBÉM: Farofa da Gkay: Tirullipa é acusado de assédio e pede “perdão” para influenciadoras