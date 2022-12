Gravidez inesperada e fim de histórias: “Travessia” viverá um novo momento

Mudanças em "Travessia" mexem com os personagens de Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela Mudanças em "Travessia" mexem com os personagens de Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela (Divulgação/Globo)

Depois de apanhar no meio da rua, mudar de cidade e ser presa, Brisa (Lucy Alves) vai ter que se preparar para mais uma notícia bombástica. Em breve, a protagonista de “Travessia” saberá que está grávida de Oto (Romulo Estrela).

Mas a notícia também pegou o elenco de surpresa, já que no roteiro original, segundo o colunista André Romano, do site Observatório da TV, a personagem deveria engravidar de Ari (Chay Suede) e não do funcionário de Moretti (Rodrigo Lombardi). No entanto, Gloria Perez mexeu seus pauzinhos e resolveu alterar a história em busca de mais audiência.

Em "Travessia", Helô (Giovanna Antonelli) recebe Stenio (Alexandre Nero) em sua casa, após o ex-marido passar dias sequestrado na Espanha (Fábio Rocha/Globo)

Tudo acontecerá nos próximos capítulos da novela da Globo, quando a maranhense descobre que está esperando um filho de seu atual namorado. A novidade vai fazer com ela também se afaste de Ari, que segue seu romance com Chiara (Jade Picon) e luta pela guarda do filho na justiça.

Outra mudança radical envolvendo Ari e Brisa está no romance do arquiteto com a patricinha. No roteiro original de Gloria Perez, a protagonista de “Travessia” saberia do romance apenas no futuro, gerando uma grande revolta. Além disso, ela iria se envolver com o hacker apenas por vingança e não por amor, algo que poderia ser jogado mais para o futuro da trama.

Moretti (Rodrigo Lombardi) comete crime em "Travessia" (Reprodução/Instagram)

Ainda na versão original da novela das nove, o personagem de Romulo Estrela teria um rápido envolvimento com Leonor (Vanessa Giácomo), personagem que já vivia perto da história de Moretti, mas isso foi cortado pela autora, assim como a prisão de Brisa, que renderia mais histórias e reviravoltas.

A autora também decidiu mudar o rumo de Brisa no envolvimento no sequestro de crianças. Diferente daquilo que estava previsto, a protagonista vivida por Lucy Alves não vai mais encontrar com Stenio (Alexandre Nero), que iria descobrir todo o problema e usar a notícia falsa contra ela. Aparentemente, a história ficará esquecida e não haverá nenhuma investigação.

