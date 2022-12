Polêmica envolvendo Manoel Soares, do “Encontro”, segue em alta; entenda

Manoel Soares, apresentador do “Encontro”, já foi alvo de muitas críticas dos telespectadores do programa da TV Globo, principalmente, pela falta de espaço dada para ele durante o ao vivo. Segundo muitos fãs, Patrícia Poeta não dá espaço para o famoso falar.

Durante o programa desta sexta-feira (02) as críticas não pararam, mesmo com a dupla empolgada com o jogo do Brasil. Patrícia Poeta estava tão no clima da Copa do Mundo que apostou em um look bem propício para o momento, com as cores da bandeira do país.

No "Encontro", Manoel Soares entrevista viúva de Nelson Mandela (Divulgação/Globo)

Mas nas redes sociais, a postura da famosa voltou a ser o assunto. No Twitter, uma telespectadora escreveu: “O Manoel é figurante no ‘Encontro’ ? Não serve para nada, né? Quem concorda levante a mão. Patrícia Poeta, insuportável. A única que se salva é Tati Machado”.

De olho neste panorama, a Globo estaria de olho em um substituto para Manoel, buscando desta forma uma melhor sintonia com a apresentadora titular. Segundo o Em Off, a diretoria da emissora carioca está avaliando colocar o repórter Thiago Simpatia no lugar do ex-apresentador do “É de Casa”.

Mas, segundo o site da Revista Contigo, a assessoria da TV Globo, negou a informação de que Manoel Soares deixaria o programa matinal e apenas respondeu: “Não temos posição, é fake”. Manoel não se posicionou.

Mesmo com tantas polêmicas, o “Encontro com Patrícia Poeta” segue na grade de programação do canal em 2023. Segundo o Notícias da TV, a emissora está confiante com a audiência do programa, que começou com muitos haters criticando a postura de Patrícia, que para muitos fãs deixou o apresentador de lado. No entanto, o matinal não faz tão feio na audiência, ficando em primeiro lugar e conquistando mais pontos que no passado.

Uma das novidades é o quadro “Encontro com o BBB”, que deve ser comandado por Tati Machado, que já falava sobre o reality show e também foi ganhando espaço com as notícias sobre o remake de “Pantanal”. A nova atração já teria patrocinador garantido e animou o entretenimento da Globo.

