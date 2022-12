No “Mais Você”, Ana Maria Braga revelou que está namorando; confira

A apresentadora Ana Maria Braga ficou tão empolgada com a visita de Tiago Leifert ao estúdio do “Mais Você”, em São Paulo, que acabou deixando o famoso sem jeito. No programa desta sexta-feira (02), ela passou por uma saia-justa durante o café da manhã ao anunciar que o convidado do dia era o seu “namorado”.

“Eu trouxe esse pão sem glúten e é especial para o meu namorado… meu namorado não! Meu convidado!”, disse Ana Maria, corrigindo a fala rapidamente, mas gafe já tinha atingido todos que estavam no local, inclusive Tiago, que entrou na brincadeira e respondeu na lata.

“Como é que você me entrega assim no ar? Minha esposa está vendo o programa. Eu ia dar a notícia mais tarde e você avisa desse jeito, a gente precisa combinar”, brincou o famoso, que é um dos apresentadores da Copa do Mundo e está casado com Daiana Garbin.

Tiago Leifert vira namorado de Ana Maria Braga durante o "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Depois da gafe, Ana Maria Braga caiu na gargalhada e disse: “Você vê que eu penso muitas coisas ao mesmo tempo”, levando Louro Mané, mascote do “Mais Você”, à loucura: “Já foi ao vivo, Tiagão! Agora já era!”.

Em seguida, Louro aproveitou o momento para fazer mais uma brincadeira com a apresentadora da Globo e disse que tinha ciúmes de sua avó: “Estava pensando no quê a essa hora da manhã?”, comentou o boneco.

Quem também emendou a gafe de Ana Maria foi o jornalista Felipe Andreoli, que fez uma dobradinha e participou do “Encontro” e do “Mais Você” direto do Catar, país sede dos jogos da Copa do Mundo de 2022. Ao vivo, o famoso disse que também não gostou do novo casal da emissora: “O cara vai tomar café uma vez por ano e já chama de namorado? Estou com ciúmes, pô!”.

Por causa do campeonato mundial de futebol, o programa de Ana Maria Braga está mais curto e sendo exibido em horários alternados, dependendo do horário dos jogos.

