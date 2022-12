Banda Rastapé: Erro de ultrapassagem teria causado acidente que deixou músico em coma

Um erro de ultrapassagem de um veículo que transitava pela rodovia BR-364, em Várzea Grande (MT), no último domingo teria causado o acidente com outros quatro carros, entre eles o que transportava a banda de forró Rastapé.

No acidente com a van que transportava os músicos, um dos instrumentistas ficou seriamente ferido e em estado de coma. Eber Cardozo foi internado em estado crítico e permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Além de Eber, permanecem internados, mas em estado estável, o vocalista Jorge Filho, o baixista Fábio e o guitarrista Tico. Parte da equipe já recebeu atendimento médico e já voltou para São Paulo.

A banda de forró tinha se apresentado no sábado em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, e seguia para a Capital do Estado quando foram atingidos pelo veículo que fazia ultrapassagem imprudente. O acidente envolveu ainda três veículos de carga.

Segundo boletim do hospital, divulgado pela assessoria de imprensa do grupo, Eber permanece em coma induzido e aguarda as avaliações médicas para ser submetido a uma cirurgia na perna.

Em postagem no Instagram, a assessoria de imprensa da banda agradece o apoio dos seguidores e diz que a empresa responsável pelo transporte do grupo está dando todo o suporte necessário. “Pedimos a todos neste momento muita oração e pensamento positivo ao nosso amigo Eber Cardozo”, finaliza.