Em seu primeiro dia de evento nesta quinta-feira (1), a CCXP22 arrebatou diversos fãs com as instalações de seus universos favoritos. Este foi o caso de Lucas e Daiane, a dupla de 20 e 19 anos apaixonada pela trama de ‘Teen Wolf’, a famosa série da MTV.

De acordo com Lucas, esta foi sua primeira experiência no evento. A dupla classificou a vivência no espaço como “épica”. Ao falar sobre o aproveitamento da CCXP22, o jovem contou ter gostado da possibilidade de passear pelos estandes e receber brindes.

Fãs de ‘Teen Wolf’ definem experiência no primeiro dia de CCXP22 e participam de estande interativo (Roberto Magalhães/Metro World News)

“Estamos indo em todos os estandes que dão brindes e estamos curtindo bastante. A gente quer ir no palco dos creators e queremos aproveitar muito”, disse ele ao Metro World News.

“Ganhei um poster do ‘Papa-léguas’, outro do ‘Teen Wolf’ e ainda quero o pôster do ‘Homem Formiga’, filme que vai lançar agora”, contou Lucas em relação ao desejo de sair com sacolinhas.

Amor por ‘Teen Wolf’ e estande interativo

Ao falar sobre as expectativas de ‘Teen Wolf: The Movie’ que sai no catálogo da Paramount Pictures no próximo ano, bem como o spin-off em formato de série, ‘Wolf Pack’, também a ser lançado na plataforma no mesmo período, Lucas revelou estar ansioso.

“Conheço a série desde de 2017, já vi várias vezes e ficou no meu top 1 de séries favoritas por muito tempo. Estou bastante ansioso para ver novas coisas”, resumiu. Fã desde 2018, Daiane também revelou ter um apreço muito grande pela trama.

Em seguida, ambos participaram do estande interativo de ‘Teen Wolf’. A instalação contou com fotos posadas ao lado de lobisomem, além de uma divertida simulação de arco e flecha em uma reprodução da floresta de Beacon Hills.

O elenco da série e do filme foram confirmados na CCXP22 para quarto e último dia de evento, em 4 de dezembro. Confira quem vai estar presente: