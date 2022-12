“A Fazenda 14”: Enquanto Deolane conta vantagem, Bárbara vê tudo do rancho

Está decidido Bárbara Borges foi a escolhida pelo público para deixar a 14ª temporada de “A Fazenda” e Deolane Bezerra voltou para a sede se sentindo mais poderosa do que nunca. Mas, a advogada terá uma surpresa no sábado (03), quando a atriz retorna, já que a eliminação foi apenas uma brincadeira da produção.

Na noite desta quinta-feira (01), a atriz foi salva pelos telespectadores do reality show ao conquistar 52,32% dos votos e levou um susto ao saber que ao invés de deixar o programa apresentado por Adriane Galisteu ela iria ter o privilégio de ver tudo aquilo que acontecia dentro da casa.

Babi venceu a #EliminaçãoFalsa e está no Rancho do Fazendeiro

Durante o programa de eliminação, Pétala Barreiros, que estava na berlinda, foi a primeira a voltar para a sede de “A Fazenda 14″, já que a disputa principal ficou entre Deolane e Babi. Ao vivo, Galisteu anunciou que a advogada estava salva, deixando a atriz abalada.

Em seguida, a apresentadora do reality anunciou que era uma roça falsa: “Eu tenho uma notícia para te dar, hoje não é um dia normal. Eu vi que de repente você até se acalmou. O Brasil inteiro já sabia disso a uma semana, Babi essa roça foi falsa! É o seguinte, você ainda tem muito tempo para comemorar esse momento.”, disse ela.

Já dentro da casa principal, Deolane Bezerra comemorou e começou a pensar como seria a participação da rival no programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar no domingo. Segundo ela, o recado para Bárbara Borges será direto e reto.

“Amanhã no Faro, eu vou virar a pior bandida do Brasil nas plaquinhas dela. Vou falar assim: “Se belisca, querida! Acorda pra realidade! Eu tô aqui e tu foi! Te manca! Fala o que quiser aí, coisa ruim!”, disse a influenciadora, que estava acompanhada de algumas amigas.

Deolane contando o que vai falar pra Babi amanhã no Faro: "Se belisca, querida! Acorda pra realidade! Eu to aqui e tu foi! Te manca! Fala o que quiser aí, coisa ruim!" #EliminaçãoFalsa



pic.twitter.com/bd9DxIZrbg — Dantas (@Dantinhas) December 2, 2022

No entanto, ela vai levar um susto ao saber que a gravação não será exibida no “Hora do Faro”, já que Bárbara Borges não foi eliminada de “A Fazenda 14″ e está passando uma temporada no rancho, onde pode acompanhar o dia a dia dos peões. O susto de Deolane promete ser grande no próximo sábado (03), quando Babi retorna oficialmente para o jogo.

