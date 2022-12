A Comic Con Experience 2022 (CCXP22) começou nesta quinta-feira (1), com a duração de nove horas de puro entretenimento aos amantes da cultura pop. Em estande interativo da Paramount Pictures, houve a instalação da trama a ser lançada no ano que vem pelo estúdio, o aguardado ‘Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes’’.

Dungeons & Dragons na CCXP22 conta com presença de Júlio Cocielo em taverna e traz interação pública (Roberto Magalhães/Metro World News)

A instalação interativa contou com diversos recursos referentes ao filme, previsto para chegar aos cinemas no dia 13 de abril de 2023. Durante o evento, o influenciador Júlio Cocielo esteve presente no estande e participou das atividades. Houve prova de coquetéis alusivos, disparo de flechas e muitas fotos com os fãs no local.

O estande medieval contou com uma taverna referente à trama, com drinks bem luminosos. Houve cartunistas desenhando rostos em tempo real do lado de fora, cubo gelatinoso no qual o público poderia interagir, além de peças do filme expostas em miniatura.

Os atores da trama Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, bem como os diretores do filme Jonathan Goldstein e John Francis Daley (roteiristas de Homem Aranha: De Volta ao Lar) e o produtor Jeremy Latcham (Os Vingadores, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia) marcarão presença na CCXP22 no dia 4 de dezembro, às 17h30.

Os astros e diretores trarão novidades sobre o universo medieval presentes no filme da Paramount Pictures, com associação à eOne, podendo arrebatar aos fãs.

Confira a sinopse da trama de ‘Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes’:

“Um charmoso ladrão e um bando improvável de aventureiros armam um plano épico para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas vão perigosamente mal quando eles se deparam com as pessoas erradas. O longa traz o mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e repleta de ação.”