Rodrigo Santoro tem presença confirmada em painel de ‘Teen Wolf’ na CCXP 2022

Foi confirmada nesta quarta-feira (23) um painel do Paramount+ para falar sobre o novo filme de ‘Teen Wolf’, que revive a franquia de lobisomens da MTV. Além disso, o painel também contará com a abordagem de ‘Wolf Pack’, nova série original do streaming que terá Rodrigo Santoro como uma das estrelas presentes no elenco.

Ambas as produções estarão disponíveis no catálogo do Paramount+ em 2023, com a data exata a ser anunciada em breve. Detalhes sobre o filme e a série serão apresentados no palco Thunder e contará com a presença de Rodrigo Santoro (Wolf Pack), Shelley Henning e Colton Haynes (Teen Wolf: The Movie).

Os lobos vão invadir a #CCXP22! O @paramountplusbr traz Shelley Hennig e Colton Haynes, estrelas de Teen Wolf: The Movie que vão revelar tudo sobre o super filme aguardado pelos fãs e Rodrigo Santoro vem dar muitos detalhes sobre Wolf Pack, nova série derivada do universo. AUUU pic.twitter.com/Wqkd1mU2iW — CCXP (@CCXPoficial) November 23, 2022

As atrações de ‘Teen Wolf’ trazidas à CCPX 2022 ocorrerão no domingo, dia 4 de dezembro, às 16h30. Além da presença dos atores, o Paramount+ decidiu trazer uma experiência imersiva ao público. Será possível adentrar e uma reprodução da floresta de Beacon Hills e praticar as habilidades de arco e flecha.

A CCPX 2022 acontecerá no São Paulo Expo dos dias 1 a 4 de dezembro, restando ainda algumas categorias de credenciais, podendo ser adquirida neste site.

Sinopses das produções

Teen Wolf: The Movie

“A lua cheia nasce em Beacon Hills e com ela um mal terrível se aproxima. Os lobos estão uivando mais uma vez, pedindo o retorno dos banshees, os homens-coiotes, os cães do inferno, os kitsunes e todos os outros metamorfos da noite. Mas apenas um lobisomem como Scott McCall (Posey), que já não é mais um adolescente, mas ainda um alfa, pode reunir novos aliados e amigos de confiança para lutar contra o que pode ser o inimigo mais poderoso e mortal que já enfrentaram.”

Wolf Pack

“Baseada na série de livros de Edo Van Belkom, ‘Wolf Pack’ conta a história de um menino e uma menina adolescentes cujas vidas mudam para sempre quando um incêndio na Califórnia desperta uma aterrorizante criatura sobrenatural e a leva a atacar um engarrafamento na estrada sob as colinas em chamas. Feridos no caos, eles se sentem inexplicavelmente atraídos um pelo outro e por outros dois adolescentes que foram adotados dezesseis anos antes por um guarda florestal após outro misterioso incêndio florestal. À medida que a lua cheia nasce, os quatro adolescentes se unem para desvendar o segredo que os conecta: a mordida e o sangue de um lobisomem.”

