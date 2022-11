Atores de Round 6, Wandinha e The Witcher farão parte do estande da Netflix na CCXP

Vocês estão preparados para o CCXP 2022? Depois de 3 anos sem o evento, entre os dias 1 e 4 de dezembro, no São Paulo Expo, acontecerá o que eles prometem ser o melhor dos últimos tempos.

O CCXP é considerado o maior evento de cultura pop do mundo e reúne diversas marcas, séries, filmes e artistas em um final de semana emocionante.

A Netflix comparecerá em peso trazendo atores e atrizes de séries gigantes e você não pode perder. O estande ficará no Palco Thunder by Cinemark Club no sábado, dia 3 de dezembro . Confira abaixo alguns nomes que virão pela Netflix e suas respectivas séries:

‘Round 6′ será perfeitamente representada por Park Hae-Soo;

será perfeitamente representada por Park Hae-Soo; ‘The Witcher: A origem’ contará com a atriz Sophia Brown e o ator Laurence O’Fuarain;

contará com a atriz Sophia Brown e o ator Laurence O’Fuarain; ‘Sandman’ : será representada pelas atrizes Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie;

: será representada pelas atrizes Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie; ‘Wandinha’ : contará com Jenna Ortega;

: contará com Jenna Ortega; ‘Recruta’ será representado por Noah Centineo;

será representado por Noah Centineo; ‘Sintonia’: Jotappê, Cristhian Malheiros e Bruna Mascarenhas representarão a série brasileira no evento.

HBO Max trará experiência imersiva de ‘A Casa do Dragão’

A série mais comentada do ano, prequela de Game Of Thrones, também marcará presença na CCXP! A HBO prometeu uma experiência imersiva e sensorial de sua mais recente série, ‘A Casa do Dragão’.

No estande do streaming, também estarão as séries ‘Rick and Mory’, a braileira ‘Irmão do Jorel’, um especial da ‘UEFA Champions League’ e o drama ‘The Last of Us’, que é original da HBO.

Segundo a CCXP, o streaming ainda trará várias novidades e curiosidades de produções locais da plataforma.

Marvel Studios terá um painel de Guardiões da Galáxia, volume 3

Segundo a página do CCXP além do painel do filme Guardiões da Galáxia, Kevin Feige, presidente da empresa, vai apresentar as novidades do estúdio, com destaque para “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”.

A presença dos atores Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors e do diretor Peyton Reed estão confirmadas!