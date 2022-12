Este look de Jojo Todynho no “Central da Copa” virou assunto na web

Jojo Todynho vai com look inspirador no 'Central da Copa" (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho foi escalada para o “Central da Copa”, programa onde faz comentários sobre os jogos de futebol que estão acontecendo no Catar, país sede do mundial. Mas, nesta semana, a famosa chamou a atenção por causa de seu look.

Inspirada em Aretha Franklin, a roupa e o cabelo da cantora foram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais: “Jojo Todynho novamente entregando tudo na categoria cabelo, look tudo impecável”, escreveu uma fã da famosa, no Twitter.

Para quem não viu, Jojo estava com o cabelo curtinho, no estilo da cantora de R&B Aretha Franklin, e um macacão verde brilhante para apresentar o “Central da Copa”. Mas, o cabelo não é definitivo, como muitos seguidores sabem a artista ama trocar as madeixas, principalmente para o trabalho.

Já nas redes sociais, Jojo Todynho contou que está aprendendo muito no programa esportivo da TV Globo, que vai ao ar após o “Jornal da Globo”, e que tem escutado muitos conselhos de Fred, que faz parte do elenco.

O ex-jogador de futebol tem tirado todas as dúvidas da famosa nos bastidores do programa especial para a Copa do Mundo no Catar e, segundo ela, tem tido muita paciência: “O Fred está me dando uma aula com toda a paciência do mundo. Tudo eu pergunto para ele e ele está me ensinando. Para aprender, só basta querer. Eu estou aprendendo, não sou comentarista, não sou técnica, eu sou o entretenimento”.

Jojo desabafa sobre o fim de ano

Jojo Todynho voltou a contar situações de sua vida nas redes sociais e comentou sobre um encontro inesperado e qual a sua relação com as festas de fim de ano. No Instagram, a cantora disse que encontrou um amigo de seu pai, Júlio César, morto há 15 anos, e acabou chorando.

Jojo Todynho lembra do pai e fala sobre momento difícil (Reprodução/Globo)

“Eu acabei de encontrar um amigão do meu pai. Ele começou a chorar, e eu também. Falou que lembra de mim pequena, que meu pai ajudou muito ele. As pessoas faziam ideia que meu pai era o maior ‘negãozão’, mas ele tinha um coração que nem imaginavam”.

No desabafo, Jojo Todynho contou que lembrar do pai é algo que mexe muito com ela, principalmente nesta época do ano: “Isso acaba comigo, sabe, gente? Está chegando o fim do ano aí, dezembro, Natal, Ano Novo, e para mim é sempre muito duro. Eu lembro das pessoas que foram embora e não estão aqui pra ver tudo o que aconteceu. Mas está bom, Deus sabe de todas as coisas”.

