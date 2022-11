“Travessia”: Brisa ficará destruída ouvir essa cobrança de seu filho

Os problemas entre Brisa (Lucy Alves) e Núbia (Drica Moraes) não acabaram e nos próximos capítulos de “Travessia” tudo ficará pior, já que o filho da protagonista e de Ari (Chay Suede) será envolvido.

Na trama, Ari e Brisa brigam pela guarda de Tonho (Vicente Alvite) e a avó do menino fará de tudo para que ela e o filho não fiquem longe da criança. Além disso, a vilã quer também que a ex-nora fique sem ver Tonho, mesmo que seja após ganhar na justiça o direito de passar uma noite com ele.

Mesmo após toda essa reviravolta, Núbia irá com força em um novo plano para fazer a cabeça do neto contra sua própria mãe. Na cena, ela ensina Tonho a falar que deseja ficar com o pai e é claro que ela também vai focar na vida luxuosa na mansão de Guerra (Humberto Martins).

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) tenta convencer o neto e reclama de Brisa (Lucy Alves) (Reprodução/Globo)

Já ao chegar na casa da mãe, que fica na Vila Isabel, a criança começa a estranhar o local e cobra Brisa por mais conforto. Outro momento estranho para ele será viver sem os brinquedos tecnológicos, deixando a mãe cada vez mais triste, já que ela não tem condições financeiras.

Oto será colocado na parede

No capítulo desta segunda-feira (28), Oto (Romulo Estrela) será colocado na parede por Moretti (Rodrigo Lombardi). Na cena, o empresário confirma que hacker está mesmo namorando Brisa e fica revoltado.

“Não posso admitir que alguém jogue fora todas as chances da sua vida por causa de um rabo de saia... de uma culpa idiota...”, reclamará Moretti.

Em "Travessia", Moretti (Rodrigo Lombardi) tenta matar Oto (Romulo Estrela) (Reprodução/Globo)

Mas, o funcionário não ficará quieto: “Nunca foi idiota, eu tive todas as razões para me sentir culpado, uma pessoa estava presa por coisas que eu fiz! Por culpas que eram minhas! Eu tinha que achar uma maneira de remediar isso”, explicará Oto.

Moretti então irá acusar Oto de colocar em risco todo o seu plano contra Guerra (Humberto Martins). Afinal, ninguém poderia saber que o hacker estava no Maranhão e, agora, Brisa era um testemunha. Mas Oto irá defender a amada: “A Brisa tem caráter, Moretti. Ela sabe o que nós fizemos um pelo outro”, dirá Oto.

