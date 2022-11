Além de Juliette e Preta: Famosos falam sobre ataques ao cantor Gilberto Gil

Cantor Gilberto Gil foi hostilizado durante a Copa do Mundo no Catar (Reprodução/Instagram)

Gilberto Gil viralizou na web mais uma vez, mas agora o motivo não envolve uma nova música ou um grande show. Aos 80 anos, o famoso e sua esposa, a empresária Flora Gil, foram hostilizados por torcedores brasileiros no estádio Lusail, no Catar, durante o jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo na última quinta-feira (24).

Como uma forma de protesto e apoio ao músico, outros artistas como Preta Gil e a ex-BBB Juliette Freire mandaram mensagens para eles, que foram xingados e ouviram frases como “vamo, Lei Rouanet”, em referência à lei de incentivo a projetos culturais.

Preta, que é filha do cantor, lamentou os ataques verbais: “O que aconteceu com meu pai e Flora no dia do jogo do Brasil no Catar onde foram agredidos verbalmente por um bolsonarista violento é assustador. Eu e meu pai pensamos parecido a respeito de conviver com um diferente, estamos acostumados, e mais que isso, tentamos de forma muito civilizada essa convivência sem nos sentir ameaçados e tão pouco ameaçar. Muitas vezes ocupamos os mesmos espaços que eles. Eu, meu pai ou Flora jamais, em nenhuma situação, iríamos atacar ou xingar um bolsonarista gratuitamente. Eu realmente acho que nem todo eleitor do Bolsonaro seja a escória da humanidade, mas esse infelizmente é, e o que ele fez com o meu pai foi tão agressivo, tão nojento, tão violento que devemos sim nos revoltar. O bolsonarismo mata e fere, e isso tem que acabar”.

Imagina você acordar todo dia, se olhar no espelho e lembrar q você é o bbk que xingou o Gilberto Gil. Que vida horrível. — Teresa Cristina (@TeresaCristina) November 27, 2022

Caetano Veloso, que é um dos grandes parceiros de palco de Gilberto Gil, escreveu no Twitter. “Meu irmão na música e na vida, Gilberto Gil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Mãe de Deolane se queixa do reality e roça falsa ganha forma

A ex-BBB Juliette também mandou seu abraço para Gil e falou que não é possível tolerar qualquer violência: “Meu abraço a Gilberto Gil e Flora. Vocês são acolhimento e amor. Não podemos tolerar qualquer tipo de violência. Educação e respeito são o mínimo para uma sociedade melhor”.

Meu abraço a Gilberto Gil e Flora. Vocês são acolhimento e amor.

Não podemos tolerar qualquer tipo de violência, com quem quer se seja. Educação e respeito são o mínimo para uma sociedade melhor. — Juliette (@juliette) November 27, 2022

Teresa Cristina também mandou um recado para Gil: “Imagina você acordar todo dia, se olhar no espelho e lembrar que você é o que xingou o Gilberto Gil. Que vida horrível”.

Por fim, o ator João Vicente de Castro disse que a sociedade precisa diminuir as questões ideológicas: “Acho que temos que tentar encontrar pontos de contato. Diminuir a distância ideológica que existe entre nós. Trabalho diariamente tentando respeitar e tentar entender todo mundo, conversar, me deixar afetar por outras ideias, tentar entender o ponto de vista do brasileiro que pensa diferente de mim. Afinal, só há um Brasil e a gente vai ter que lidar com diferenças”.

Ligamos para @gilbertogil e @Floragil2222 manifestando nossa solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar. Gil é patrimônio da música brasileira e merece todo nosso respeito e reverência, Q o agressor seja identificado e responda pelo seu ato. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 27, 2022

LEIA TAMBÉM: Homofobia em “Travessia”: Personagem de Rodrigo Lombardi foi criticado na web