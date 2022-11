Homofobia em “Travessia”: Personagem de Rodrigo Lombardi foi criticado na web

Em “Travessia”, Moretti (Rodrigo Lombardi) insiste em querer saber da vida sexual de Rudá (Guilherme Cabral), mas a persistência do personagem acabou tornando o empresário uma pessoa indesejável por parte dos telespectadores da novela da Globo.

Nesta semana, o vilão da trama chegou a fazer uma série de falas homofóbicas e questionar a sexualidade do jovem, que segundo Gloria Perez é assexuado, deixando as pessoas irritadas com tal comportamento.

quando o moretti não tá se metendo na vida do oto tá infernizando a vida do rudá esse cara não trabalha não? #Travessia pic.twitter.com/SJIRY7XzZh — ִֶָ (@housesfreak) November 24, 2022

Em uma cena, Moretti invade o quarto de Rudá para colocar fotos de mulheres seminuas na parede, gerando um grande conflito com ele. Em seguida, o estudante aparece revoltado e arrancando tudo que vê pela frente, depois disso ele se muda para a casa de Cotinha (Ana Lúcia Torre).

Cara que situação chata essa mesmo, o Moretti é mais infantil que o Tonho que é uma criança, isso é tão desconfortável ter que pressionar alguém a ser ou gostar daquilo que não convém a pessoa. #Travessia — Henrique👀 (@henrxwque) November 24, 2022

Outro momento que chocou os fãs de “Travessia” e fez Moretti voltar a ser visto com maus olhos foi quando ele não se convenceu de que deveria respeitar a privacidade do jovem e começou a questionar se ele gostava de meninas ou meninos: “Estranhão, não é? Qual adolescente se sente invadido quando questionado por sexo?”, perguntou o empresário.

LEIA TAMBÉM: Deborah Secco ataca com novo look em programa sobre futebol: “Comemorando”

O personagem de Rodrigo Lombardi foi ainda mais criticado quando afirmou que o jovem iria sair do armário: “Você vai ter surpresa quando ouvir os estrondos do chute da porta e ele saindo do armário”, afirmou o vilão para Guida (Alessandra Negrini). Além disso, o personagem fez gestos afeminados para insinuar que Rudá é gay.

Moretti todo dia infernizando a vida do Rudá. Espero que Chiara dê um jeito no pai dela quando se conhecerem #Travessia — Lia Jhu (@kainareal1) November 24, 2022

Thiago Fragoso também fala de sexualidade

O ator Thiago Fragoso também vai falar sobre sexualidade em “Travessia”. Na trama, o Caíque será apaixonado pela personagem de Vanessa Giácomo, mas também será um homem demissexual, que só consegue se relacionar sexualmente com alguém se existir uma conexão emocional.

O assunto está em alta, já que muitas celebridades também revelaram que se relacionam desta maneira, como a cantora Iza e a atriz Giovanna Ewbank, esposa de Bruno Gagliasso.

Thiago Fragoso e Vanessa Giácomo vivem romance em "Travessia" (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: “O Rei do Gado”: Relembre o encontro de Bruno Mezenga e Geremias Berdinazzi