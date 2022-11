Deborah Secco ataca com novo look em programa sobre futebol: “Comemorando”

Os looks de Deborah Secco continuam chamando a atenção dos telespectadores do “Tá na Copa”, primeiro programa esportivo onde a atriz comenta os jogos de futebol e, nesta quinta-feira (24), estreia do Brasil no mundial não foi diferente.

Na foto, postada no Instagram, além da camisa da Globo customizada, a famosa também surgiu no estúdio com uma minissaia. Deborah legendou a imagem com “hoje comemorando a vitória do Brasil!”.

Já nos comentários, os fãs da atriz elogiaram os looks usados por ela no programa da TV a cabo: “Não dá! Teus looks estão bafonéricos demais”, disse um. Outro anônimo afirmou que a famosa “pode tudo!” e que está a “cada dia mais maravilhosa”.

No entanto, antes de entrar no programa, a famosa também foi alvo de críticas do jornalista Thiago Asmar, que usou o Instagram para comentar sobre sua insatisfação com a escalação da atriz. Em um vídeo postado no feed, o ex-contratado da TV Globo ficou nervoso ao ver Deborah Secco comentando sobre futebol e disse que a Globo está sucateando o seguimento.

“O jornalismo da Globo acabou, né? Deborah Secco apresentando programa de futebol. Na boa, isso é uma afronta ao jornalismo e aos jornalistas. Primeiro, o que ela entende de futebol? Segundo, qual a história como jornalista e como apresentadora?”, disse ele.

Deborah Secco retorna às novelas

Em 2023, a atriz vai retornar às novelas da Globo. Depois de viver uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, Deborah Secco foi convidada para fazer uma participação nos primeiros capítulos de ‘Vai na Fé”, próxima novela das sete horas.

Sheron Menezzes é escalada para viver personagem em "Vai na Fé", próxima novela da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo a coluna de Gabriel Vaquer, do site Notícias da TV, a personagem de Deborah será uma mãe que vive no subúrbio do Rio de Janeiro, que sofre violência doméstica e acaba sendo morta pelo marido.

Ao que tudo indica, as cenas da famosa já foram gravadas para não atrapalhar os demais projetos, como o programa “Tá na Copa”, do SporTV.

