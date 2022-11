Carmo Dalla Vecchia detona Copa do Mundo no Catar e chama evento de “hostil”

Nem todo mundo está em clima de Copa do Mundo e, mesmo com a vitória do Brasil na estreia do mundial, o ator Carmo Dalla Vecchia criticou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) por sediar o evento no Catar, um país abertamente hostil aos direitos LGBTQIA+.

“Você iria a uma festa onde não é bem-vindo, onde pessoas como você não são bem-vindas? E se o anfitrião dessa mesma festa te tolerasse, te suportasse, desde que você se condicionasse ao que eles chamam de cultura?”, questionou o famoso, em vídeos postados nos stories.

Em seguida, Carmo, que é casado com o autor João Emanuel Carneiro, continuou seu desabafo, mostrando que não apoia a decisão da sede: “E se você soubesse que, antes de chegar e após sair desta mesma festa, irão hostilizar pessoas por amarem do mesmo jeito que você ama? É isso que está acontecendo agora na Copa do Mundo no Catar, a primeira no Oriente Médio”.

O ator, que está no ar na novela “Cara e Coragem” (Globo), se emocionou ao lembrar que no Catar pessoas LGBTQIA+ são sofrem preconceito e podem ser presas: “Consideram que homossexuais, como eu, têm danos mentais. Ou seja, ser gay, lésbica, trans, no Catar, dá cadeia e é altamente reprimido. Por que a Fifa permitiu um evento desse tamanho em um país onde não nos aceitam?”.

Carmo Dalla Vecchia fala da sexualidade

O ator voltou a falar sobre sua sexualidade e, durante o “Conversa com Bial”, destacou um dos momentos mais delicados ao se assumir gay. Ao jornalista Pedro Bial, o famoso disse que o ponto de virada surgiu após um comentário homofóbico feito por Antonio, um amigo de infância, que era muito próximo do ator e também de sua família.

Em "Cara e Coragem", Carmo Dalla Vecchia interpreta Alfredo (Fábio Rocha/Globo)

Segundo ele, a fala foi essencial para falar abertamente sobre sua sexualidade: “Meu melhor amigo de infância talvez tenha sido uma das pessoas que mais tenha me ajudado a querer falar que eu era gay. Foi a pessoa que talvez tenha me dado um ponto final para eu me manifestar”, contou o galã.

Depois disso, Carmo Dalla Vecchia e Antonio continuaram amigos, mas o artista confessou para Pedro Bial que a relação nunca mais foi a mesma. De acordo com o famoso, a amizade esfriou após o comentário homofóbico.

No entanto, o amigo de infância se sentiu culpado pelo comentário e, um ano depois, o procurou: “Ele me ligou para pedir desculpas. Ele disse: ‘queria que você me perdoasse, queria que você soubesse que, se eu pudesse nascer de novo, gostaria de ser seu melhor amigo outra vez’”, contou na entrevista.

