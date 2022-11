Ana Maria Braga fala sobre vencer quatro vezes o câncer: “Uma pessoa melhor”

Ana Maria Braga está de férias do “Mais Você”, mas segue em contato com seus fãs pelas redes sociais e participando de alguns eventos e, recentemente, a famosa voltou a falar sobre a luta contra o câncer, no “Vida que Segue”, feito pelo Instituto Vencer o Câncer.

“Quanto o Dr. Buzaid me disse que eu estava com câncer, o que mais me abalou foi a palavra naquele momento. Eu pensei: ‘Quanto tempo eu tenho? Eu gosto tanto de ficar aqui, queria tanto ver os meus filhos crescerem, ver os meus netos’”, disse a veterana da TV, sobre o diagnóstico feito pelo médico Antonio Carlos Buzaid.

Ana Maria Braga com Louro José no "Mais Você" (Matheus Cabral/Globo)

Aos 73 anos, Ana Maria Braga já passou por alguns tratamentos para curar a doença em diferentes partes do corpo. O primeiro foi diagnosticado em 1991, quando ela ainda não tinha assinado com a Globo. Na época, a comunicadora descobriu que estava com um câncer de pele.

Dez anos depois, Ana Maria voltou a tratar da doença, desta vez ela tinha descoberto um tumor no colorretal, que se instala no reto do intestino grosso. Além desses, a famosa lutou contra um câncer de pulmão e um câncer de mama, que foi contado no “Mais Você”.

“Se eu olhar para trás, eu ganhei muito. Quem passou por isso sabe que a gente ganha aprendizado, um caminho mais bonito. Todo dia acordo e falo: ‘Que bom que eu estou aqui. Muito obrigada, Deus, por acordar mais um dia’. Eu aprendi a dar graças a Deus de estar aqui e poder continuar fazendo o que acredito ser o bem. Eu acho que esse foi o grande ganho. Fiquei uma pessoa melhor depois que eu tive câncer”, refletiu a apresentadora.

Última cirurgia de Ana Maria

Sem férias desde o lançamento das “Super Manhãs”, Ana Maria Braga deve voltar apenas em dezembro para o “Mais Você”. Além das férias e da Copa do Mundo, a famosa precisou se ausentar do programa da Globo para fazer uma cirurgia vascular.

Fabrício Battaglini e Talitha Morete com Ana Maria Braga (Mauricio Fidalgo/Globo)

Segundo a nota, Ana Maria vinha sentindo uma dor na perna há algum tempo. A assessoria de imprensa da apresentadora garantiu que o procedimento foi rápido e Ana já recebeu alta hospitalar. Confira abaixo!

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira, é uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna lá do tempo que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás”, começou a nota. Então foi uma cirurgia programada, muito simples e ela está super bem. Já está de alta e está em casa”, informou a assessora Silvia Pacolla.

