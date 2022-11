“O Rei do Gado”: Relembre o encontro de Bruno Mezenga e Geremias Berdinazzi

A reprise de “O Rei do Gado” foi uma das produções que não foram atingidas pela transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2022, sendo exibida diariamente pela TV Globo e, nos próximos capítulos, as famílias Mezenga e Berdinazzi vão se encontrar.

Em breve, Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) terão um encontro cheio de lembranças e cobranças, mas antes disso, Luana (Patricia Pillar), que não se lembra de nada, ficará perturbada ao ouvir o sobrenome Berdinazzi.

Luana (Patricia Pillar) em cena marcante de "O Rei do Gado" (Divulgação/Globo)

Futuramente, a protagonista da novela exibida no “Vale a Pena Ver de Novo” vai descobrir que faz parte da sua família e lembrar que este era o sobrenome de seu tio e que seu pai se chamava Giácomo (Manuel Boucinhas). Mas do seu próprio nome ela não consegue se lembrar.

Depois, Luana vai ter um choque ao descobrir por Bruno, que Donana (Bete Mendes) e Zé do Araguaia (Stênio Garcia) apareceram com uma sobrinha de Geremias, chamada Marieta (Glória Pires), que teria caído de um caminhão de boia-fria. Neste momento, Luana percebe que sua história é a mesma que a contada pelo Rei do Gado e fica transtornada, mas chega a conclusão de que houve a troca de lugares.

Caco Ciocler e Raul Cortez vivem o mesmo personagem em "O Rei do Gado" (Divulgação/Globo)

Dentro desse enrosco todo, Bruno Mezenga vai aparecer de surpresa na fazenda de Geremias e se apresentará como Giácomo Berdinazzi, deixando Marieta assustada Mas, a farsa dura pouco e ele confessa quem é de verdade e exige um terço de todos os bens de Geremias, pois pertenciam à mãe dele. A situação piora, quando o idoso começa a passar mal.

Com 209 capítulos, a novela “O Rei do Gado” foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente em 1997. Além dos protagonistas, a trama conta com Raul Cortez, Glória Pires, Fábio Assunção, Silvia Pfeifer, Carlos Vereza e Stênio Garcia, entre outros famosos, no elenco.

