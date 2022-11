“A Fazenda 14”: Mãe de Deolane se queixa do reality e roça falsa ganha forma

Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra, não gostou nada de como a filha está sendo tratada em “A Fazenda 14″ e voltou a falar mal da produção do reality show. Revoltada, ela resolveu criticar o serviço de câmeras ao vivo que não exibiu nenhuma imagem de sua herdeira e de suas amigas durante o sábado, durante o rancho do fazendeiro.

“Gente, até quando vai ter essa parcialidade né? As meninas foram pro rancho e tem umas duas horas que as câmeras só mostram a Babi lavando duas colheres, enquanto elas estão lá brincando e conversando... Eles não tem a moral de colocar as meninas no rancho, é só na cozinha eles lá conversando nada agradável”, disse ela.

Mãe da Deolane disse que está com nojo do programa, e reclama que eles não são imparciais. #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/lX0atQqCMa — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) November 26, 2022

Em seguida, Solange chamou Rodrigo Carelli, diretor do reality show: “É difícil falar dessa fazenda, desse Carelli, meu Deus do céu, que parcialidade é essa? Quando vocês vão aprender a fazer um programa e serem imparciais? Que nojo! Que nojo!”, afirmou a mãe de Deolane.

A roça falsa vai acontecer

Adriane Galisteu explicou como vai acontecer a primeira roça falsa de “A Fazenda”. Segundo a famosa, disse que a dinâmica não muda muito, mas vai causar muito tumulto entre os participantes.

A apresentadora disse que a dinâmica envolvendo a formação da roça desta semana será normal: “Quando os peões descobrirem essa história, vai rolar um tumulto, mas até isso acontecer segue tudo normal. Para começar vai rolar formação na terça, como sempre rola, depois também vai ter a prova do fazendeiro e como de costume, quem vencer garante todas as regalias e responsabilidades desse cargo”.

Galisteu explicou como vai funcionar a Roça falsa dessa semana. Gostaram? #AFazenda pic.twitter.com/LG96sUtacA — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

Adriane também disse que o dono ou dona do chapéu ganha a imunidade e também terá o poder de indicar alguém direto para a roça, e o trabalho também de delegar as tarefas.

No entanto, na quinta-feira, o peão eliminado vai para o rancho: “No final do programa de quarta (30), eu vou abrir essa votação, e você vai votar naquele que você quer que vença a roça falsa. Na quinta (1º), o mais votado vai pegar o caminho para o rancho, na sexta (2º) ele vai escolher outro dois peões convidados para encontrar de surpresa, vão fofocar bastante, ver imagens da sede”.

