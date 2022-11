Ator de “Todas as Flores” revela trajetória parecida com Javé: “A mesma coisa”

Em “Todas as Flores”, Jhona Burjack interpreta Javé, filho de Darci (Xande de Pilares) e Patsy (Suzy Rêgo), que é apaixonado pela prima, Brenda (Heloisa Honein) e, durante uma entrevista coletiva, ele revelou que é muito parecido com seu personagem na novela do Globoplay.

“Eu nasci em família grande em cidade pequena, sempre fui muito sonhador, que nem Javé, em me tornar uma pessoa com condição boa, que fosse feliz”, disse o ator, que na trama faz parte de uma família enorme, comandada por Dona Darcy (Zezeh Barbosa).

Em "Todas as Flores", Javé (Jhona Burjack) e Mauritânia (Thalita Carauta) (Reprodução/Globoplay)

Outro ponto de comparação é com a profissão do personagem de “Todas as Flores”, segundo o ator, ele vira um modelo e ele também atua como modelo: " O Javé vai se tornar modelo e eu também sou modelo. Nunca imaginei que ia me tornar um”.

Durante a entrevista coletiva, Jhona Burjack conta que conheceu a namorada trabalhando, mas que alguns pontos não batem com a vida do personagem na novela do Globoplay: “Conheci a minha namorada nesse mundo, fui viajar pelo mundo e fiz grandes trabalhos. Com o Javé vai acontecer a mesma coisa e ele vai se descobrindo nesse caminho de modelo”.

Entre essas descobertas está a dor de amar uma pessoa, que acaba enganando o jovem modelo para tentar crescer na vida de qualquer jeito: “O Javé sofre demais, sofre demais na mão da Brenda e graças a Deus, eu tive minha família comigo me apoiando”.

Novos capítulos de “Todas as Flores”

No novo bloco de capítulos da novela, Maíra (Sophie Charlotte) chega na fazenda da Fundação, onde será mantida à força. Sem entender, que foi alvo das armações de Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin), ela se aproxima de Jessica (Duda Batsow), que sabe o perigo que corre naquele lugar e já planeja uma fuga com Rominho (Luiz Fortes).

Regina Casé e Fabio Assunção em cena de "Todas as Flores" (Estevam Avellar/Globo)

Enquanto isso, Zoé se encontra em um dilema entre o arrependimento pelo que fez com Maíra e a satisfação da recompensa financeira que vai receber de Vanessa.

Segundo Regina Casé, a trama ainda vai entregar muita coisa: “Todo mundo me pergunta: ‘é nessa semana que tem a virada?’. Se vocês soubessem quantas viradas ainda vem por aí… Vocês já repararam que a Zoé é uma vilã que sofre, que chora? Ela mandou a Maíra para a fazenda, mas ficou arrasada. Já repararam?”.

