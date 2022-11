Fernanda Montenegro tem papel garantido em novela do horário nobre da Globo

Fernanda Montenegro pode voltar em breve para as novelas da Globo. Caso acerte com a emissora, a veterana estaria em “Terra Vermelha”, próxima novela das nove, substituta de “Travessia”, que tem estreia prevista para abril de 2023.

Ainda em processo de escalação de elenco, a novela escrita por Walcyr Carrasco, o mesmo autor de “Chocolate com Pimenta”, quer surpreender o público com um grande elenco, que inclui a atriz. Caso aceite o convite, ela vai contracenar com Gloria Pires, com quem já contracenou em “Belíssima”, trama de 2005.

Segundo o site Notícias da TV, Fernanda Montenegro viverá Cândida, uma mulher que sabe todos e os mais obscuros segredos da poderosa Irene, personagem que será interpretada por Gloria. Na novela da Globo, a personagem será dona de um bar musical, onde ela trabalha com algumas garotas de programa.

Durante o tempo, Candida foi conhecendo muitas pessoas e ouvindo muitas histórias e, por causa disso, ela é uma mulher que sabe de tudo que acontece na cidade fictícia de “Terra Vermelha”. Porém, a idosa tem um grande segredo guardado, de Irene, a vilã do folhetim, que ainda não tem uma atriz escalada.

Faltando muito tempo para estrear no horário nobre da TV Globo, a novela de Walcyr Carrasco ainda está tendo suas histórias criadas e, por isso, a história da personagem de Fernanda Montenegro pode sofrer algumas mudanças até as gravações começarem. Além disso, uma novela é uma obra aberta, ou seja, tudo pode mudar mesmo depois do lançamento.

Fernanda Montenegro como Dono Picucha, em "Doce de Mãe" (Foto: Reprodução/Instagram)

Além desta história, a sinopse de “Terra Vermelha”, traz a ideia de que Fernanda Montenegro é uma superparticipação especial na trama de Walcyr Carrasco, já que a atriz participa de projetos mais curtos, como séries e também pequenas cenas.

Além da veterana, a novela da Globo deve contar com Larissa Nunes, escalada para viver a protagonista Aline, uma das mulheres que conhecem Candida. Para quem não lembra, ela deu vida à professora Letícia em “Além da Ilusão”.

