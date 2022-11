Após procedimento no nariz, Naldo Benny sofre princípio de necrose e passa por tratamento

O cantor Naldo Benny assustou seus fãs ao surgir nas redes sociais com uma série de manchas escuras e machucados na região do nariz. Ele teve um princípio de necrose após um procedimento estético chamado rinomodelação.

“Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Estou tendo que ir agora rápido, pegar um voo para São Paulo […] Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento, que pode acontecer. Acabou acontecendo comigo, mas já estou sendo muito bem assistido”, disse o artista pelos stories de sua conta oficial no Instagram.

Nesta segunda-feira (28), Naldo postou um novo story explicando que está passando por um tratamento. “Estou na segunda sessão da câmara hiperbárica. Vou colocar a máscara e ficar por 1h30″, explicou.

“Ontem estava muito feio o nariz, não expliquei a vocês, mas já está muito melhor. Já não está doendo tanto. Ainda está meio machucado, ainda dói um pouquinho mas, comparado ao que era, está bem diferente”, continuou.

Ele ainda mostrou a câmara do tratamento e agradeceu à torcida dos fãs. “Já, já está tudo certo, 10 a 0. Eu não fiz vídeos antes falando porque estava bem feio, estava doendo”, revelou Naldo.

Apesar disso, o artista tem mantido sua agenda de shows.

O procedimento

A necrose é um dos riscos que a rinomodelação oferece. Para fazer a intervenção, é feito um preenchimento usando ácido hialurônico de alta densidade, para correção de imperfeições ou defeitos, suavizando o contorno do nariz.

Ela é diferente da rinoplastia, uma cirurgia plástica mais tradicional e que oferece resultados mais definitivos. A rinomodelação é menos invasiva e tem duração de, no máximo, apenas dois anos.

Quem faz a avaliação e indica qual dos dois procedimentos estéticos é o mais indicado é o cirurgião plástico, em consulta médica. Apesar de ser um procedimento mais simples, a rinomodelação tem riscos e, em alguns casos, podem gerar danos irreversíveis.

Leia também: Além de Juliette e Preta: Famosos falam sobre ataques ao cantor Gilberto Gil