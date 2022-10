Médico revela como foram os últimos momentos de consciência da princesa Diana: “Tentei consolá-la”

Com a quinta e penúltima temporada de ‘The Crown’ com data de estreia agendada pela Netflix, muito se tem falado do foco que o roteiro terá. Sabemos que a nova temporada trará os acontecimentos da década de 1990, incluindo a separação de Charles e Diana, em 1996, e o acidente de carro que vitimou Lady Di em 1997.

No último fim de semana, durante as revelações do evento da Netflix Tudum, nós tivemos um primeiro vislumbre dos personagens que devem ter enfoque nesta temporada: Charles e Diana. Veja a seguir:

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022

Há rumores de que o último episódio fará referência ao acidente de carro que, tragicamente, matou Lady Di e também ao funeral histórico da princesa.

Em entrevista à Associated Press, o médico francês que atendeu Lady Di em Paris minutos depois do acidente disse que lembra com claridade o que aconteceu naquela noite do dia 31 de agosto de 1997.

O Dr. Frederic Mailliez disse: “Tentei consolá-la. Eu me sinto um pouco responsável por seus últimos momentos”. Ele lembra que estava dirigindo para casa depois de uma festa e passava pelo Túnel Alma em Paris, quando notou um carro Mercedes fumegante. “Andei em direção aos destroços. Abri a porta e olhei para dentro”.

Ele continuou: “Vi quatro pessoas, duas delas aparentemente mortas, sem reação, sem respiração, e as outras duas, do lado direito, estavam vivas, mas em estado grave. O passageiro da frente estava gritando, estava respirando. E a passageira, a jovem, estava de joelhos no chão do Mercedes, ela estava com a cabeça baixa. Ela tinha dificuldade para respirar. Ela precisava de assistência rápida”.

O médico disse que correu para o seu carro para pegar um equipamento respiratório e chamar uma ambulância. “Ela estava inconsciente. Graças à minha bolsa respiratória, ela recuperou um pouco mais de energia, mas não conseguia dizer nada”, lembra Mailliez.

“Sei que é surpreendente, mas não reconheci a princesa Diana”, continuou o médico francês. “Eu estava no carro no banco de trás dando assistência. Percebi que ela era muito bonita, mas minha atenção estava tão focada no que eu tinha que fazer para salvar a vida dela, não tive tempo de pensar, quem era essa mulher”.