Com “Chocolate com Pimenta”, Drica Moraes celebra dobradinha na Globo

Eternizada pelo o bordão “eu sou chique, bem”, Drica Moraes está radiante com a volta de “Chocolate com Pimenta”, trama onde interpreta a manicure Márcia, na tela da Globo. Com a reprise, a atriz mostrará toda sua versatilidade, já que ela também está no ar em “O Cravo e a Rosa”, onde vive a vilã Marcela.

Segundo ela, o bordão, que ainda está sendo falado nas ruas, foi uma criação conjunta com o autor Walcyr Carrasco: “Quando eu coloquei o sotaque na prosódia, resolvi incluir o ‘bem’ e aí eu e Walcyr casamos nesse bordão, foi um meio a meio de criação”, explica.

Para Drica rever a trama será uma maneira de se conectar com o diretor Jorge Fernando, que faleceu em 2019: “Eu só posso chegar à conclusão de que o Walcyr Carrasco é um gênio. As novelas dele são realmente encantadoras, essas novelas mais antigas, mais brejeiras que ele fez realmente chegam muito perto do público. Tenho um carinho enorme pela Márcia, pela novela em si, pela minha relação com o Jorginho (Jorge Fernando)”, relembra a atriz.

Para a famosa, Márcia foi um grande presente para sua carreira dentro da Globo: “Ela foi uma graça que o Walcyr me deu depois de ter feito a Violante com ele em ‘Xica da Silva’, na TV Manchete, que era uma vilã tensa, com o semblante sempre fechado. A Márcia era uma personagem leve, divertida, que fez muito sucesso”.

Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) na novela "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Além de “Chocolate com Pimenta”, que estreia dia 26 de setembro, após o “Jornal Hoje”, Drica Moraes estará em “Travessia”, novela substituta de “Pantanal” e, com tantos projetos, a artista celebra o bom momento.

“Estou gravando ‘Travessia’, onde vivo a Núbia, uma mulher muito contraditória, mãe muito apaixonada pelo filho Ari, papel de Chay Suede. Ela é forte e passou muitas dificuldades para criar esse filho e quer para ele um futuro melhor. Estou muito feliz com essa personagem que também traz, além da bagagem dramática, bastante humor”, contou Drica.

