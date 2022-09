Após vilão, Murilo Benício faz o mocinho de “Chocolate com Pimenta”; relembre

Além de "Pantanal", Murilo Benício vive Danilo na reprise especial de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

A morte de Tenório em “Pantanal” não vai marcar a despedida de Murilo Benício nas novelas da Globo em 2022, já que o ator voltará ao ar em “Chocolate com Pimenta”, trama que será reprisada nas tardes da emissora.

No folhetim de Walcyr Carrasco, que estreia no lugar de “O Cravo e a Rosa”, Murilo vive o protagonista Danilo, um jovem popular que se apaixona por Ana Francisca (Mariana Ximenes), que era vista como o “patinho feio” da escola de Ventura, cidade fictícia da novela.

Em entrevista ao GShow, Murilo contou sobre o processo de criação de seu personagem: “Eu queria fazer um herói covarde e acho que consegui. Tinham cenas em que eu apanhava e o Danilo morria de medo de brigar. Era um anti-herói. Lembro de ter tentado fazer algo bem diferente do que se espera”, contou o ator.

Murilo Benício e Mariana Ximenes são os protagonistas da novela "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Mesmo apaixonados, os dois acabam tendo destinos completamente diferentes. Enquanto ele se prepara para casar com a mimada Olga, personagem de Priscila Fantin, ela se casa com um homem rico, que acaba morrendo e deixando toda sua fortuna para a protagonista.

O ator, que já apareceu em outras reprises da Globo em 2022, reforçou que “Chocolate com Pimenta” não foi apenas uma grande obra para a audiência da Globo, mas que o clima nos bastidores também era muito positivo: “A novela tem um espaço especial na minha memória. Ela foi muito gostosa de fazer, muito divertida. A equipe era engraçada, as pessoas eram muito legais”.

"Essa novela tem um lugar especial na minha memória", disse Murilo Benício, que contracenou com Priscila Fantin e Mariana Ximenes, em "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Ainda sobre os bastidores da novela, que estreia no dia 26 de setembro, o ator disse que a volta é como se ele abrisse um álbum de fotos cheio de boas memórias e lembrou uma das cenas mais marcantes para ele: “Teve uma vez em que eu cheguei numa externa e o personagem do Marcello Novaes tinha que me jogar na lama. A cena fez tanto sucesso, que o Walcyr escreveu mais três dessas para mim”.

A reprise especial da novela “Chocolate com Pimenta” começa a ser exibida no dia 26 de setembro, após o “Jornal Hoje”.

