Vilã de ‘Chocolate com Pimenta’: Priscila Fantin ficou ‘esgotada’ e deixou a TV

Em "Chocolate com Pimenta", Priscila Fantin viveu a vilã Olga (Divulgação/Globo)

Está definido que “Chocolate com Pimenta” voltará a grade de programação da Globo e, após o anúncio, a busca pelos famosos que estiveram no elenco da trama de Walcyr Carrasco voltaram a surgir.

Entre os nomes procurados pelos fãs está o de Priscila Fantin, que interpretou a vilã Olga, mas está longe das novelas desde 2016, quando fez uma participação especial na novela “Haja Coração”, interpretando ela mesma.

Atualmente, a famosa prefere trabalhar por obra e segue com projetos no streaming, teatro e cinema: “Sou dona da minha carreira. Consigo trabalhar e estar mais com a minha família. É um privilégio”, contou Priscila, ao jornal O Globo.

Nos primeiros capítulos de "Chocolate com Pimenta", Olga e sua turma saem de seus esconderijos e acendem os faróis dos carros na direção de Ana (Mariana Ximenes) (Gianne Carvalho/Globo)

No entanto, o “sumiço” de Priscila Fantin levantou muitos boatos, incluindo uma briga com autores da Globo, já que ela começou a rejeitar alguns personagens, como o papel de Alice em “Páginas da Vida”.

Mas, segundo a famosa, ela prefere seguir sem contratos fixos e longos: “Acho que os trabalhos mais curtos são mais bem-vindos no meu caso. Eu me dedico muito e só aceitaria uma novela se fosse uma personagem que fizesse sentido para mim”, ressaltou a atriz.

Longe da TV, Priscila Fantin volta na reprise de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Além disso, Priscila Fantin revelou que ficou esgotada durante as gravações da novela “Sete Pecados”, onde viveu Beatriz, e acabou optando por se afastar da televisão: “Não conseguia cuidar de mim. Senti, depois de um tempo, uma defasagem absurda. Tinha conquistado muita coisa profissionalmente, mas emocionalmente tinha parado nos 16 anos”.

Priscila Fantin em “Chocolate com Pimenta”

Exibida entre os anos 2003 e 2004, “Chocolate com Pimenta” mostrou que Priscila tinha versatilidade e poderia avançar muito na carreira. Na trama, sua personagem é filha do delegado da cidade e inimiga de Aninha (Mariana Ximenes), que sofre nas mãos da jovem vilã.

Priscila Fantin, Murilo Benício e Mariana Ximenes estão em "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Uma das cenas mais emblemáticas do início da novela acontece na adolescência das personagens. Nela, Olga percebe que Danilo (Murilo Benício), sua primeira paixão, está gostando de Aninha e durante uma festa, ela acaba armando uma humilhação para a protagonista da novela que será reprisada na Globo.

Alguns anos passam e Danilo fica noivo de Olga, mas Aninha retorna à cidade totalmente diferente e rica, já que ela se casou com Ludovico (Ary Fontoura) e herdou toda sua fortuna. No entanto, a vida continua sendo complicada, já que o noivo de Olga não pensa que Ana Francisca o traiu e casou por interesse.

