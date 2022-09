Reta final de “Pantanal”: Irma revela quando o parto de Juma vai começar

Na reta final de “Pantanal”, os poderes de Irma (Camila Morgado) vão aparecer mais uma vez para tranquilizar a família Leôncio, que está aflita com o novo sumiço de Juma (Alanis Guillen).

Tudo acontece quando a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) tem uma visão sobre o paradeiro da esposa do sobrinho e, ainda, como será o parto da protagonista da novela, que espera a primeira neta de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Na cena, Jove estará revoltado por não conseguir ter levado sua amada de volta para a fazenda e ficará trancado no quarto, enquanto Filó (Dira Paes), Mariana (Selma Egrei) e José Lucas (Irandhir Santos) se mostram preocupados com o casal e o bebê.

Neste momento, Mariana, avó de Jove, demonstra muita indignação com a postura da menina-onça: “Mas é o cúmulo a Juma não ter permitido que ele ficasse lá com ela!”. Mas, Irma, que está com os poderes do cramulhão, diz que ninguém precisa se preocupar e que tudo ficará bem.

Já Filó, que também está aflita com a gravidez de Juma, apelará para a fé: “Vamos confiar no pai lá de cima... E, por falar nisso, eu vou acender uma vela pra Nossa Senhora do Bom Parto, pedindo pela Juma”, dirá a cozinheira.

Na cena, Irma acaba tendo uma premonição e avisa que a vela será o gatilho para o começo do parto de Juma: “Quando a chama dessa vela apagar, a Juma vai começar a sentir as dores do parto. E quando o dia raiar ela vai estar com a filha nos braços... E o Velho do Rio vai estar com ela... Como ele prometeu”.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1990, na extinta TV Manchete. Prevista para acabar em 7 de outubro, a produção será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

