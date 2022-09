“Encontro”: Com repeteco de “Pantanal”, Tati Machado ganha haters

Tati Machado está na mira da audiência do “Encontro”. Com o fim de “Pantanal” chegando, a responsável por dar spoilers da novela no programa não está agradando muito, já que parte de seu quadro é usado para falar sobre o que aconteceu no remake e outra parte do tempo para as novidades.

Mas, o repeteco de “Pantanal” foi criticado por anônimos, que usaram o Twitter, para manifestar a insatisfação. Na rede social, uma telespectadora explicou o motivo para não gostar da presença da carioca no programa apresentado por Patrícia Poeta: “O Encontro só dá spoiler das coisas, estraga tudo... Perde a graça e emoção assistir as novelas da Rede Globo, que por sinal já foram melhores”.

É ELA! Quem aí também se arrepiou com a cena de Juma Marruá virando onça ontem em #Pantanal? 🐆 #Encontro pic.twitter.com/a5jOPPvUpa — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 23, 2022

Um segundo disse que o programa está dando um golpe no público ao replicar cenas que já foram vistas na novela do dia e alertou que isso é apenas para ter audiência.

Outro fã do programa da Globo também não gostou da exibição da cena onde Juma (Alanis Guillen) vira onça e relembrou de uma novela da Record TV: “Pantanal parece uma versão de Mutantes da Record: mulher vira onça, homem que vira cobra, crianças filha do capeta”.

Já um quarto deixou claro que Tati Machado está muito repetitiva: “Tati Machado no quadro ‘Sempre mais do mesmo em Pantanal’ no ‘Encontro’ hora de mudar de canal”, escreveu o anônimo.

As nossas musas @paolla e @bohnvitoria passando por aqui pra avisar que vem aí muitas emoções nos próximos capítulos de #CaraECoragem, viu? 😍✨ #Encontro pic.twitter.com/nnWHvTLD13 — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 23, 2022

Ainda buscando uma novela substituta para ocupar o espaço de “Pantanal”, o programa desta sexta-feira (23) investiu em “Cara e Coragem”, novela exibida na faixa das 19 horas. Na atração, um vídeo com Paolla Oliveira e Vitória Bohn falando sobre as novidades da novela, que chegou em seu centésimo capítulo.

Mas a jogada feita por Tati Machado não agradou a audiência, que seguiu criticando: “Globo deu a última cartada para tentar salvar ‘Cara e Coragem’. Falou da novela por uns três minutos no ‘Encontro’”, escreveu um telespectador no Twitter.

