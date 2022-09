O fim da linha chegou para Tenório e seus crimes são revelados em “Pantanal”

O lema “aqui se faz, aqui se paga” chegou para Tenório (Murilo Benício). Nos próximos capítulos da reta final de “Pantanal”, o grileiro terá todos os seus crimes descobertos por Marcelo (Lucas Leto), que ficará chocado com tudo que o pai de Guta (Julia Dalavia) fez.

Tudo acontece quando o jovem viaja para Campo Grande e vai até uma delegacia e decide puxar a ficha criminal do grileiro. Na cena, ficará visível que o rapaz não esperava que seu pai de criação tivesse uma quantidade de crimes tão grande. No mesmo dia, Alcides (Juliano Cazarré) vai matar Tenório com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), deixando Renato (Gabriel Santana) com sede de vingança.

Em "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) descobre os crimes de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

Após a morte do vilão de “Pantanal”, Zaquieu assume que foi o responsável por matar o pai de Guta no lugar do peão, que segue seu romance com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), deixando o filho mais novo de Zuleica (Aline Borges) com muita raiva e com desejo de vingar a morte do pai. Mas, ele vai ser rendido por Juma, que o impede de cometer uma tragédia no local.

Ao voltar ao Pantanal, Marcelo descobre que o irmão foi até a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) cometer um crime e decide ir atrás dele e para acalmar Renato conta que descobriu todos os crimes de Tenório: “Eu estive na delegacia, em Campo Grande. Eu estou sabendo da história do pai, eu estou sabendo de tudo”, começa o jovem.

Em "Pantanal", Renato (Gabriel Santana) não terá um destino cruel (Reprodução/Globo)

Em seguida, ele revela que o pai nunca foi santo: “Ele é exatamente aquilo que a gente pensava que fosse: um grileiro, um aproveitador, um latifundiário improdutivo. Ele teve o mesmo fim que ele deu a tantas pessoas. Infelizmente, essa é a verdade”, dirá o namorado de Guta.

Ao ouvir o irmão, Renato se acalma e desiste de matar Zaquieu. No fim, eles voltarão para casa e seguirão a vida na fazenda lado da mãe, na lida com os gados.

