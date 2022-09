“Mais Você”: Despedida de “Pantanal” domina Ana Maria reúne parte do elenco

O clima de despedida de “Pantanal” tomou conta do “Mais Você”, que começou o programa com imagens da região e também com Ana Maria Braga avisando que faltam duas semanas para o remake chegar ao fim. Logo na abertura do matinal, Louro Mané disse que ficará com saudades da trama: “Eu não quero que acabe”, lamentou o mascote.

Em seguida, Ana Maria mostrou uma homenagem para o ator Thommy Schiavo, que interpreta o peão João Zoinho, que trabalha na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e faz parte da comitiva Esperança, e ajudou boa parte do elenco a conduzir os cavalos.

Por vídeo, Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, que fazem o casal Juma e Jove, agradeceram o cuidado do ator nos bastidores do remake: “O que dizer sobre você? Eu te agradeço por ter me ensinado a linguagem dos cavalos”, afirmou a atriz. Já o ator reforçou que sem ele nada seria possível.

LEIA TAMBÉM: “Encontro”: Com repeteco de “Pantanal”, Tati Machado ganha haters

Quem também fez questão de agradecer o cuidado com o elenco e a produção foi Gabriel Sater, que interpreta Trindade no remake da Globo: “Em muitas ações de campo, onde ele sempre esteve muito atento e muito generoso. Ele merece o melhor de todos nós por tudo que ele fez pelo projeto, pela novela, pela direção e por todos os cuidados que ele teve conosco”.

Os recadinhos carinhosos do elenco de #Pantanal para Tommy Schiavo, que usou a sua experiência pra ajudar os colegas em cena 😍 #MaisVocê pic.twitter.com/iAX4WwNpve — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 23, 2022

O ator José Loreto, que nesta semana falou da reta final de Tadeu no “Mais Você” disse que Thommy ajudou muito na preparação das cenas: “Ele me ensinou a ter uma doma racional com o meu animal, com o meu cavalo. Eu me sinto protegido ao lado dele”.

Antes da novela ir ao ar, Thommy Schiavo, de 37 anos, ficou 20 dias no Pantanal e deu instruções de como os atores deveriam manejar os cavalos, que foram muito presentes na trama. Segundo ele, Jesuíta Barbosa, Alanis Guillen e Camila Morgado não tinham muita intimidade com o cavalo.

LEIA TAMBÉM: Reestreia: 6 atores veteranos de “Chocolate com Pimenta” que morreram