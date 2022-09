Bruno Tálamo arrependido: Famoso fala em rejeição dentro de “A Fazenda 14”

Bruno Tálamo, mais conhecido como o repórter do “A Tarde É Sua”, da Rede TV!, trocou a estabilidade dentro do programa de Sônia Abrão para viver dentro da sede de “A Fazenda 14″, mas parece que o sonho do jornalista não segue como o planejado, já que ele revelou ser rejeitado pelo elenco.

O desabafo ocorreu durante uma conversa com Shayan Haghbin, que já arrumou confusão com Deolane Bezerra. Segundo o jornalista, ninguém interage com ele: “”Fico ao lado das pessoas, tento brincar, tento dançar, mas ninguém me dá a chance. Estou me sentindo deslocado e isso mexe comigo”, disse ele.

Sem papas na língua, o ex-participante do “Casamento às Cegas”, da Netflix Brasil, disse que o problema é que a casa está dividida e o ex-galã do “A Tarde É Sua” tomou partido: “A galera meio que se partiu ao meio e você foi para outro lado”, relatou o empresário.

Ao ouvir o iraniano, Bruno Tálamo disse que também sente que está sendo rejeitado pelo “lado escolhido” dentro do reality show da Record TV: “Eu não estou sentindo [inclusão] nem do meu próprio”.

Durante a conversa, Bruno disse que não sofre rejeição fora do programa e, por isso, está chocado: “Eu estou sem meus amigos e minha família… Lá eu sou um cara amado, por isso que eu fico perdido aqui”, desabafou o jornalista.

Bruno Tálamo, de "A Fazenda 14", teve suposta foto íntima vazada (Reprodução/@brunotalamo)

Por fim, o famoso insistiu que continua entendo falar com os colegas de confinamento e que não pode ficar isolado dentro de um cômodo: “Eu insisto, tento puxar assunto. ‘Ah, mas você tem que ficar onde você é querido’. Eu vou ficar sozinho no quarto? Não tem como”, finalizou Bruno.

Problemas fora de “A Fazenda 14″

Se dentro do reality show da Record TV não está fácil conviver, fora da casa Bruno Tálamo também está com problemas, afinal, um suposto nude do famoso rondou as redes sociais, desde que ele entrou no programa.

A imagem teria começado a circular nos bastidores da RedeTV!, emissora onde trabalhava. No entanto, ninguém confirmou se a foto pertence realmente ao repórter ou se é uma montagem.

