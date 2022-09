Com “dia esportivo”, fãs pedem mudanças no “Mais Você” de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga recebeu Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte de São Paulo, que falou sobre os melhores momentos do futebol e outras competições. Mas, a presença do convidado não empolgou a audiência do “Mais Você”.

No Twitter, quem acompanhava o programa de Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (19), criticou o excesso de tempo que a conversa levou: “O ‘Globo Esporte’ começou mais cedo. Felipe chato,tomando o programa todo eu hein”, escreveu um anônimo.

Houve ainda quem desse dicas para melhorar o programa de Ana Maria na Globo: “Acho que o ‘Mais Você’ tem que tirar esse quadro de esporte da programação. Acho que o programa deveria ter mais dicas de culinária, artesanato, viagens e muito mais”.

Felipe Andreoli revela que fica comendo durante o intervalo do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Outros apenas lamentaram que o “Mais Você” estava falando de esporte escrevendo que em plena segunda-feira de manhã precisam acompanhar o tema no matinal: “Só esporte na segunda-feira, Ana”, escreveu a telespectadora.

Mas, mesmo não gostando do “dia do esporte” nas manhãs da Globo, a audiência comentou sobre a entrevista da skatista Rayssa Leal, que esteve em um campeonato de skate, que aconteceu na região nordeste: “Amo a Rayssa Leal, mas bem que podiam ter entrevistado Gabi Mazetto também”.

Por fim, ao se despedir do “Mais Você”, Felipe Andreoli ouviu de Ana Maria Braga que ele poderia ficar na mesa de café da manhã e ele deixou claro que aproveita os intervalos para comer. Após o deslize, a fome do do famoso também virou um dos assuntos do matinal: “Felipe Andreoli levando o estômago nos intervalos ‘Mais Você”.

Vem se manter em movimento com a gente? ✨ #MaisVocê pic.twitter.com/RWB9ojheeg — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 19, 2022

Além do esporte nacional, o “Mais Você” levou ao público informações sobre o velório da rainha Elizabeth II. Enquanto o jornalista César Tralli, do “Hoje em Dia”, transmitia os detalhes da cerimônia, Ana Maria Braga falava sobre a importância da monarca para o Reino Unido, que também foi criticada pela audiência.

“César Tralli com notícias corretas e credibilidade. O tal Felipe Andreoli e a Ana Maria parecem estar brincando indo pra Globo tomar café”, escreveu um perfil do Twitter. Já ouro comentou sobre a postura da apresentadora: “A Ana Maria rasga tanta seda pra coroa britânica né”.

