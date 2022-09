Após sonho realizado, Filó termina “Pantanal” com destino injusto

No remake de “Pantanal”, Filó (Dira Paes) sempre esteve ao lado de José Leôncio (Marcos Palmeira) e, mesmo não sendo casada no papel com o rei do gado, ela nunca deixou de fazer parte da família e, nas cenas finais, a mãe de Tadeu (José Loreto) vai se casar com o seu grande amor e, ainda, terá que se entender com muitas informações.

Como na versão original da novela, exibida na extinta TV Manchete, a cozinheira da fazenda não terá toda a felicidade do mundo, já que descobre que o marido está muito doente e, no futuro, não vai resistir, deixando ela viúva. A morte de José Leôncio será algo crucial para a personagem de Dira Paes, que não terá um novo romance e viverá sozinha, mesmo ao lado do filho e dos enteados.

No remake de "Pantanal", Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira) se casam, mas o destino será cruel com a cozinheira (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, antes de morrer, José Leôncio viaja com Jove (Jesuíta Barbosa) até a capital para realizar uma bateria de exames e também mudar alguns dados dentro de sua empresa, como colocar Filó como sua sócia. Tal atitude do personagem não será aceita da melhor forma pela cozinheira de “Pantanal”, que estranha a decisão do companheiro, já que não sabe que ele está pressentindo a sua morte.

Como sócia da empresa de Zé Leôncio, que é chamado por muitos personagens do remake da novela como “rei do gado”, Filó ficará muito rica e também ganhará o título de “rainha do gado”. Mesmo milionária, a personagem não vai parar de cozinhar, algo que ela sempre fez com muito amor para todos os moradores e funcionários da fazenda.

O beijo apaixonado do casal

Após muitos anos morando na mesma casa, José Leôncio deixará o sentimento por Filó falar mais alto e fará uma grande declaração de amor. Em uma cena, o rei do gado fará uma declaração e Filó também retribui o carinho: “Você não faz ideia do bem que eu te quero”, dirá a personagem de Dira Paes, que ouve do amado que ele também lhe quer bem.

"Pantanal": Antes de morrer, José Leôncio (Marcos Palmeira) diz que ama Filó (Dira Paes) (Reprodução/Globo)

As palavras de Zé deixam Filó emocionada e ele finalmente explana o seu sentimento pela cozinheira da fazenda: “Porque eu te amo, mulher”, afirma o todo poderoso do remake de “Pantanal”.

Neste momento, Filó leva um susto e pede para o fazendeiro repetir e Zé volta a dizer que ama a mãe de Tadeu: “Ara... Eu estou falando que eu te amo, diacho... Eu te amei a vida inteira, Filó... Desde o dia que passei embaixo da sua janela”, dirá Zé Leôncio.

