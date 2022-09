Morte em “Pantanal” deixa Renato sem chão, mas destino surpreende o filho de Zuleica

Depois do final de Zuleica (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício) no remake de “Pantanal”, os fãs da novela da Globo querem saber qual será o destino de Renato (Gabriel Santana), que foi nomeado como um dos filhos mais insuportáveis do casal.

Com ar de vilão, o irmão de Marcelo (Lucas Leto) não terá um final chocante, já que ele passará por um momento de redenção antes da trama da Globo acabar. Já nos momentos finais de “Pantanal”, Renato começa a viver em paz com toda sua família, que sofrerá com a morte de Tenório.

Pantanal: filho de Tenório vai matar personagem importante da trama (Foto: Divulgação/Globo)

Em uma das cenas, o filho de Zuleica aparece feliz na festa de casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), onde acaba conhecendo uma nova paixão, mostrando que o jovem esqueceu Zefa (Paula Barbosa).

Os momentos de fúria de Renato

No entanto, antes deste momento de redenção, Renato seguirá os planos do pai, que pretende matar todos os membros da família de José Leôncio e para isso ele se une ao matador profissional Solano (Rafa Sieg).

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Doente, José Leôncio realiza último desejo antes de morrer

Renato também vai se mostrar cada vez mais obcecado por Zefa, que é namorada de Tadeu (José Loreto). Mas, a ex-cozinheira de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) não dará bola para o jovem, que acaba tentando abusar sexualmente dela, deixando a funcionária bem assustada, quando vai embora da fazenda. Depois disso, o filho de Filó vira o principal desafeto de Renato, que encomenda a morte do peão.

Deixa a Zefa em paz, Renato!! 🤮🤮 #Pantanal pic.twitter.com/0NvekS8GVH — Amanda VOTA EM LULA 2022 ❤🦑 (@amanditissima) September 15, 2022

Quem também vira alvo do filho de Tenório é Zaquieu (Silvero Pereira). Na reta final da novela, o herdeiro do grileiro descobre que o ex-mordomo está por trás do plano que matou seu pai e decide se vingar, mas seu plano não dá certo.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. A trama da Globo será substituída por “Travessia”, de Glória Perez, que estreia em outubro.

LEIA TAMBÉM: Parto de Guta em “Pantanal” será feito com ajuda de uma antiga inimiga