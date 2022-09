Cenas de sexo explícito em ‘Blonde’ deixam até a crítica em choque

Com estreia agendada para esta sexta-feira, 16, ‘Blonde’, que traz no papel principal Ana de Armas, contará uma parte da história de Marilyn Monroe, ícone do cinema que teve uma morte trágica e em circunstâncias que até hoje levantam suspeitas sobre a real causa.

O diretor Andrew Dominik fez uma revelação sobre o filme: “algo nele para ofender a todos”. O longa traz cenas de sexo explícito e é uma cinebiografia de Marilyn inspirada no romance histórico homônimo de Joyce Carol Oates. A trama explora a violência da indústria de Hollywood.

O filme, que ficou cerca de 10 anos em desenvolvimento, recebeu uma classificação NC-17, a mais restrita das classificações indicativas nos Estados Unidos, determinando indicado para maiores de 18 anos.

O diretor Andrew abordou a classificação adulta do filme em sua entrevista ao Vulture, admitindo que ficou surpreso em primeira instância, mas que a história pode ser interpretada de maneiras diferentes, e pode haver cenas que ofendam. “Não é como representações de sexualidade feliz. São representações de situações que são ambíguas”, disse ele.

“Por um lado, acho que se me derem a escolha, prefiro ir ver a versão NC-17 [18+] da história de Marilyn Monroe. Porque sabemos que sua vida estava no limite, claramente, do jeito que terminou. Você quer ver a versão com verrugas e tudo ou quer ver aquela versão higienizada?”, explicou o diretor.

ATENÇÃO: A PARTIR DESTE PONTO, O TEXTO CONTÉM SPOILERS.

A opinião da crítica

O crítico Jack King, em sua resenha à GQ, escreveu: “É explícito de cair o queixo para uma cinebiografia da Netflix, mas aqui está um filme implacável em sua brutalidade, um para ser visto exclusivamente pelas rachaduras em seus dedos, que deixa você com um estômago perfurado e um nariz quebrado”.

“A voz ofegante e o olhar de sensualidade distante nos olhos tingidos de medo e confusão a princípio parecem estar se transformando em personificação. Mas de Armas desaparece no personagem, mantendo você no canto do filme – pelo menos até um monólogo interior constrangedor entregue enquanto Marilyn relutantemente faz sexo oral em JFK (Caspar Phillipson). Essa cena - seus detalhes quase pornográficos sem dúvida responsáveis pela classificação NC-17 - sinaliza o momento exato em que o filme sai dos trilhos irreversivelmente”, escreveu o crítico David Rooney ao The Hollywood Reporter.

Citando outra cena específica, o crítico Owen Gleiberman escreve para a Variety: “O filme então corta para uma deslumbrante montagem de Marilyn definida para “Everybody Needs a Da Da Daddy” [...]. Sua audição consiste em ler o roteiro no escritório de Darryl Zanuck até que Zanuck, o chefe da Fox, apareça por trás dela, a force a descer e a viole por trás. O momento, nos é dado entender, representa uma dúzia de outros como ele, mas enquanto o sofá de elenco não é novidade, o drama aqui está em ver a navegação especial de Marilyn sobre a toxicidade da cultura de assédio e pai de açúcar de Hollywood. Ela está tão possuída pela falta de um pai, com um buraco tão escondido em sua alma, que é capaz de experimentar até mesmo o encontro sexual mais corrosivo e explorador como uma forma distorcida de ‘aceitação’”.