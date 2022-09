No “Encontro”, Gabriel Sater vira cramulhão e audiência comenta na web

O ator e cantor Gabriel Sater foi ao “Encontro com Patrícia Poeta” desta terça-feira (13) para falar sobre Trindade, seu personagem no remake de “Pantanal”. Mas, ao responder uma pergunta de uma pessoa anônima, ele “incorporou” o cramulhão.

Ao lado da apresentadora e de Tati Machado, responsávek por falar das novelas da Globo, o ator perdeu a oportunidade de brincar com o personagem ao ouvir a pergunta. “Minha amiga tomou meu namorado. Hoje estou muito bem casada. O que faço para não perder meu marido também?”, disse a mulher, que estava ao lado de Manoel Soares.

Em seguida, ele abaixou o chapéu e disse: “Acho que a primeira coisa que você tinha que fazer é nunca mais pensar nessa amiga. Descarta a amiga, que isso não é amiga, não”.

LEIA TAMBÉM: Lembram da sela de prata de “Pantanal”? Ela não foi esquecida e terá um ganhador

Depois, o cramulhão voltou a responder outra anônima sobre questões amorosas. No “Encontro”, ela perguntou como poderia fazer para ser notada por quem não olha para ela. Em seguida, o personagem respondeu: “É, dona Patrícia. A senhora é uma belezura que só. Esse homem não te olhando sabe por quê? Porque ele é uma besta. Se fosse eu, não perdia um minutinho dessa belezura para eu. Ahh, a senhora lá embaixo comigo”, disse o ator.

Nas redes sociais, a participação de Gabriel no programa da Globo chamou a atenção dos fãs. Um perfil pediu para que Trindade ganhasse um quadro no matinal. Outro avatar falou sobre os conselhos amorosos: “O cramulhão dando conselhos amorosos é o que tem para hoje”. Um terceiro não gostou muito da participação e criticou o excesso de atores do elenco de Pantanal no programa de Patrícia Poeta: “Virou encontro com cramulhão. Todo dia essa turma do Pantanal está lá”

Além das questões da plateia, Gabriel Sater reencontrou o maestro João Carlos Martins, com quem dividiu o palco e cantou algumas músicas.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda 14: Jojo Todynho não aguentou e celebrou famosa no reality show