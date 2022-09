A Fazenda 14: Jojo Todynho não aguentou e celebrou famosa no reality show

Em 2020, Jojo Todynho se consagrou como a grande vencedora do reality show “A Fazenda 12″ e, no ano seguinte, incentivou Tati Quebra Barraco a entrar no mesmo programa de televisão. Agora, a contratada da Globo celebrou que outra amiga aceitou o convite da Record TV.

Pelas redes sociais, a esposa de Lucas Souza não escondeu sua felicidade ao saber da confirmação da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra em “A Fazenda 14″. Em um vídeo, postado pela viúva de MC Kevin, Jojo comentou com emojis de coração, que indicaram que iria torcer para ela.

Além dela, os fãs de Deolane Bezerra pediram para que ela ser a Jojo Todynho da nova temporada de “A Fazenda”. Uma outra seguidora da influencer escreveu: “Já tem a benção da mãe”.

A postagem de confirmação de Deolane também foi vista e comentada por Rico Melquíades, vencedor da 13ª edição do reality show rural, que pediu para ela trazer o entretenimento que o programa merece.

Outros famosos, como Pabllo Vittar, Raíssa Barbosa, Carlinhos Maia, Gabi Martins, Nicole Bahls também celebraram o anúncio feito na última terça-feira (06), no programa “Hoje em Dia”

Vale lembrar que mesmo com uma grande torcida fora da sede, Deolane Bezerra não se enxerga como uma das celebridades mais fortes para ganhar o prêmio final.

Deolane Bezerra é confirmada em "A Fazenda 14" (Reprodução/@dra.deolanebezerra)

Ao ser confirmada, a viúva de MC Kevin, disse que pretende mostrar quem ela é de verdade: “Não consigo fingir. Se tiver que ser tiro, porrada e bomba, será! Aceitei por causa da visibilidade, por estar na TV”, disse a influenciadora digital.

Com apresentação de Adriane Galisteu, o reality show “A Fazenda 14″ terá 20 personalidades da mídia e estreia na próxima terça-feira (13), no horário nobre da Record TV. Além de Deolane, Moranguinho, Thomaz Costa, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque e Iran Malfitano já foram confirmados.

