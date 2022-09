Lembram da sela de prata de “Pantanal”? Ela não foi esquecida e terá um ganhador

No remake de “Pantanal”, depois de conhecer seus três herdeiros, José Leôncio (Marcos Palmeira) acabou tendo que lidar com os conflitos de Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos), que não conviveram na infância e levaram alguns dilemas para a vida adulta.

Sabendo desta rivalidade, o fazendeiro decidiu colocar a sela de prata, que foi do velho Joventino (Irandhir Santos), atualmente chamado de Velho do Rio (Osmar Prado), como prêmio de uma disputa familiar, mas ao longo da segunda fase ela pareceu esquecida no meio de tantas histórias. No entanto, Bruno Luperi, autor do remake de “Pantanal”, garante que ela terá um ganhador.

No remake de Pantanal, os filhos de José Leôncio (Marcos Palmeira) não devem usar armas no velório do pai (Divulgação/Globo)

Mas, a disputa de fato não deve acontecer. Ao que parece, Jove e José Lucas não vão mais disputar a sela do avô e irão desistir do prêmio. O filho de Madeleine (Karine Teles), vai focar na família e nos negócios deixados pelo pai e o herdeiro de Generosa (Giovana Cordeiro) deve cuidar do filho de Irma (Camila Morgado) e planejar sua vida na política.

LEIA TAMBÉM: Ex-padrasto de Neymar e Ex-BBB em “A Fazenda 14″: Quem mais foi confirmado

Com isso, apenas Tadeu, que se sente deixado de lado pela família Leôncio, segue querendo a sela de prata deixada pelo avô. Para o filho de Filó (Dira Paes) ganhar o prêmio é uma questão de honra e de pertencimento.

Tadeu (José Loreto) reclama dos irmão e diz que José Leôncio (Marcos Palmeira) tem um filho preferido (Reprodução/Globo)

Sabendo que o irmão é o único peão dos três, Jove e José Lucas irão abrir mão do prêmio e o deixarão de mão beijada para Tadeu.

Quem levou a sela na primeira versão da novela

A disputa pela sela de prata também foi mencionada na primeira versão de “Pantanal”, em 1990. Na época, o vencedor só foi descoberto na reta final da trama de Benedito Ruy Barbosa.

Mas, como dito ao longo do texto, nada mudará, já que na obra original Tadeu também levou a melhor. Como vai acontecer no remake da Globo, o filho de Filó não precisou disputar a corrida de cavalo para levar a herança do avô, já que os irmãos decidem abandonar e focar em outros assuntos.

LEIA TAMBÉM: Atriz de “Pantanal” revela quais problemas enfrentou durante a primeira versão