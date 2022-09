Ex-padrasto de Neymar e Ex-BBB em “A Fazenda 14”: Quem mais foi confirmado

Mais dois nomes foram revelados para compor o elenco da 14ª temporada de “A Fazenda”. Durante a madrugada, Adriane Galisteu não segurou o dedo e divulgou pelas redes sociais que uma ex-BBB e uma outra celebridade estão no reality show rural.

De acordo com a apresentadora da Record TV, Kerline Cardoso, que foi a primeira eliminada do “BBB 21″, reality show exibido pela Globo, vai entrar no programa, que estreia na próxima terça-feira (13), no horário nobre: “Ela já foi BBB, e muita gente pediu ela. Teremos Kerline, chorando ou sorrindo, em A Fazenda”, anunciou a famosa, lembrando ainda do meme da ex-anônima chorando.

Depois do anúncio oficial, a ex-BBB postou para os mais de 1,5 milhão de seguidores um vídeo, onde aparece vestida de peoa: “De primeira eliminada à fazendeira! Se isso é ser a ‘póbi’ da Ker... eu estou na Fazenda 14, meu povo! Segura meu poodle que eu estou pronta para viver essa experiência por completo e, para isso, conto muito com vocês. Bora?”, dizia a legenda escrita por ela.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″ terá regra inédita e pré-estreia: Veja como será a nova temporada

Além dela, Tiago Ramos, ex-namorado da mãe do jogador de futebol Neymar, foi confirmado em “A Fazenda 14″. O modelo tem 24 anos e ficou famoso no país por causa de seu relacionamento conturbado com Nadine.

Ao todo, oito famosos foram revelados pela apresentadora Adriane Galisteu. No reality show da Record TV, Deolane Bezerra, Moranguinho, Iran Malfitano, Thomaz Costa, Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque, além dos novos famosos, fazem parte do grupo de 20 personalidades da mídia, que lutam pelo prêmio final de R$ 1,5 milhão. Além de R$ 500 mil em outros prêmios, que serão distribuídos ao longo da 14ª temporada de “A Fazenda”.

Neste ano, a dinâmica do programa funciona da seguinte maneira. Segunda-feira é dia da prova de fogo, na terça-feira será a formação da roça e quarta-feira a prova do fazendeiro, onde um peão ou peoa sairá da berlinda direto para o cargo mais alto da atração. Já na quinta-feira tem a eliminação e sexta-feira será o dia da festa e no fim de semana será dia de convivência.

LEIA TAMBÉM: Proibição de ‘A Fazenda 14′: Peões serão punidos se quebrarem regra primária