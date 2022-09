Atriz de “Pantanal” revela quais problemas enfrentou durante a primeira versão

Em 1990, quando a primeira versão de “Pantanal” foi levada ao ar, o público se encantou com a novela de Benedito Ruy Barbosa, que atualmente ganhou uma versão na Globo, e também com o elenco formado para contar a história.

Agora, parte deste elenco usa as redes sociais para contar os bastidores das gravações da novela, que foi exibida na extinta TV Manchete. Entre os famosos está Luciene Adami, que viveu a Guta da versão original, que comentou em seu perfil nas redes sociais sobre as cenas que são exibidas pela Globo. A atriz aproveita o engajamento com os fãs da trama para fazer comparações com a versão de 1990.

A artista também foi entrevistada pelo Gshow, site da Globo, e contou como lidou com as cenas de sexo com Jove e Marcelo, personagens que foram interpretados por Marcos Winter e Tarcísio Filho. Segundo ela, na época, ela tinha muita vergonha de tirar a roupa.

Luciene Adami viveu Guta na primeira versão da novela "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

“Foi complexo se despir na frente de muita gente, mas o Jayme Monjardim, diretor da primeira versão, determinou que a equipe fosse mínima no dia dessas cenas”, contou a famosa, que está com 58 anos.

Ao ver a cena gravada e exibida na TV, Luciene Adami garante que gostou do resultado: “Eram cenas artísticas e muito delicadas. Eu tenho o maior orgulho de ter feito”, revelou a artista.

Em "Pantaanal", a personagem Guta foi interpretada por Luciene Adami, na primeira versão, e por Julia Dalavia, na segunda (Reprodução)

Além do sexo, Luciene revelou outro bloqueio durante as gravações de “Pantanal”. Segundo ela, o clima na região era um grande problema: “Era muito frio. Gravamos no inverno e saímos cedinho para filmar. O inverno no Pantanal era muito frio, então era um grande desafio também”.

Já sobre o retorno de “Pantanal”, a intérprete de Guta afirma que ficou muito feliz e que também enxerga o retorno: “O retorno é inacreditável, meu número de seguidores voou, e 90% dos contatos que recebo são fãs da versão anterior”, finalizou a atriz.

